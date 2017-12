Najbolj brano: Kaj pomeni, če si grizete nohte

Moške, ki so že varali ali so bili to pripravljeni početi, so vprašali, kakšna naj bo idealna ljubica. Eden od njih je povedal: »Če bi varal, bi to počel z žensko, ki bi burila mojo domišljijo, a se v razmerje z njo ne bi spustil, saj najbrž ne bi bila družbeno sprejemljiva, torej prostaško oblečena s tatuji in pirsingi. Taka bi me nedvomno prepričala.«

