Na novoletni zabavi seks na šefovi mizi

Božično-novoletne poslovne zabave so leglo razvrata, saj raziskave kažejo, da 40 odstotkov udeležencev na njih seksa, ne da bi se bali izgubiti službo ali bi naslednji dan trpeli zaradi slabe vesti.

Starejši se bolj zabavajo

Bolj star bolj nor je rek, ki drži tudi na tovrstnih zabavah, saj raziskave kažejo, da tam seksata dve tretjini starejših zaposlenih v primerjavo s tretjino mlajših. Ampak ni razloga za preplah, saj se tudi mlajši starajo.

Seks s sodelavcem je obvezen

Če pomislite, da polovico dneva preživite v službi, kjer ste obdani s sodelavci, vas podatek, da kar 40 odstotkov ljudi seksa s sodelavcem, ne bo presenetil. Govorimo tudi o sodelavcih, s katerimi se sicer ne razumejo.

Sramu ni

Pri vsem popitem alkoholu in še čem je presenetljivo malo ljudi, ki menijo, da so se na zabavi popolnoma osramotili. Govorimo le o četrtini udeležencev, ki jim je bilo naslednji dan nerodno pogledati kolegu v oči.

Čeprav so na službeni zabavi, se 20 odstotkov ljudi najraje prepušča strastem v avtu.

Tiha voda bregove dere

V nasprotju s splošnim prepričanjem se na službenih zabavah najbolj sprostijo najbolj tihi ljudje, ki so sicer v svojem delovnem okolju vedno obvladani in mirni. Potem pa jim samokontrola popusti.

Učitelji so za zgled

Med zaposlenimi, ki ne glede na vse ostanejo najbolj obvladani, so učitelji, saj jih na novoletni zabavi s sodelavcem seksa le tretjina, z nekom, ki ni sodelavec, pa še manj.

Tudi klienti se zabavajo

Službene zabave, na katerih so prisotne stalne stranke, lahko prav hitro uidejo izpod nadzora. Največkrat se v seks na hitro spustijo ljudje, ki so zaposleni na področju logistike in transporta, najbolj zadržani pa so zaposleni v financah in dobavni službi.

Avto ali pisarna?

Čeprav so na službeni zabavi, se 20 odstotkov ljudi najraje prepušča strastem v avtu, to očitno kar ne gre iz mode, za 25 odstotkov ljudi pa je dobra le šefova pisarna, natančneje, njegova miza.

Šefi niso najbolj priljubljeni

Le 10 odstotkov ljudi se na službeni božični zabavi zaplete z nadrejenim in ne ve se, ali je to posledica poguma, ki ga da alkohol, ali preprosto sreče oziroma smole, kakor se vzame.