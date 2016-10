Moški, tako boste v seksu uživali bolj

Poletje je za nami in tu je jesen, ki se bo počasi prevesila v zimo. Prav to je letni čas, v katerem moški libido znatno upade. To potrjuje tudi dejstvo, da je pozimi spočetih najmanj otrok. Novo odkritje pa dokazuje, da je to mogoče spremeniti na izjemno preprost način.

Kaj pravi stroka

»Moška spolna želja se z letnimi časi še kako spreminja. Medtem ko je spomladi in poleti največja, se v hladnem delu leta znatno zmanjša,« so povedali strokovnjaki z italijanske univerze v Sieni. Ti so na podlagi svojega raziskovalnega dela podali nasvet, kako zaobiti vpliv narave.

V namen poizvedbe so prostovoljce močnejšega spola razdelili v dve skupini. V prvi so jih dva tedna večji del dneva izpostavljali svetlobi, kakršna prežema sončne dneve, v drugi pa taki, ki je značilna za oblačne, temačne dni.

Prej in potem

Moški v obeh skupinah so spolno željo pred raziskavo na lestvici od ena do deset ocenili z vrednostjo dve. »Ob zaključku študije se je pokazalo, da je pri tistih, ki so bili izpostavljeni močnejši svetlobi, libido narasel za trikratno vrednost in se na lestvici od ena do 10 povzpel na 6,3. Pri drugi skupini je bilo izboljšanje komaj opazno. Spolna želja je narasla na vrednost 2,7,« je za Daily Mail pojasnila profesorica Andrea Fagiolini in dodala, da je njihova raziskava tako dokazala, da prava svetloba poveča količino testosterona v moškem telesu, prav ta hormon pa znatno vpliva na spolno slo.

Nasvet

Pozimi izkoristite vsak sončen dan in ga preživite zunaj. Kadar to ni mogoče, si omislite močnejšo žarnico. Tudi ta bo začinila dogajanje v spalnici.