Moški, ki v postelji največkrat odpovedo

Krvna skupina vpliva na določena tveganja za zdravje, med drugim na verjetnost za erektilno disfunkcijo. S turške univerze Ordu tako za nekatere pripadnike močnejšega spola ne prihajajo ravno najboljše novice.

Poraženci in zmagovalci

Kot so namreč na podlagi svoje študije zapisali tamkajšnji znanstveniki, je moška spolna moč odvisna tudi od krvne skupine. Pri tistih s krvnimi skupinami A, B in AB je tveganje za erektilno disfunkcijo v katerem od obdobij življenja kar štirikrat večje v primerjavi z moškimi, katerih krvna skupina je 0. Ti torej veljajo za srečneže, saj je pri njih najmanj možnosti, da bi njihova ljubimka ostala nepotešena in nezadovoljena.

Za primerjavo so zapisali, da je bilo med moškimi, ki so sodelovali v njihovi raziskavi in so se soočali z omenjenimi težavami, 42 odstotkov takih s krvno skupino A in le 16 odstotkov s krvno skupino 0.

Kot so še pojasnili strokovnjaki, natančne povezave med potenco in krvno skupino sicer še niso odkrili.

Pogosta težava

Ena od omenjene ločena raziskava je dokazala, da se približno 40 odstotkov moških v določenem obdobju življenja sooča z erektilno disfunkcijo. Med sodelujočimi v njej jih je 30 odstotkov priznalo, da se težavi izogibajo ob pomoči viagre, ki pa, po poročanju Daily Maila, nima vedno pričakovanega učinka.

Najboljši ljubimci

In še ena študija, ki govori krvni skupini 0 v prid: ta je dokazala, da so ti najboljši ljubimci. Ne zgolj zaradi vzdržljivosti, temveč tudi zato, ker preprosto uživajo v spolnem aktu, si zanj vzamejo čas, so pozorni na občutke partnerice, pripravljeni na novosti in polni pozitivne energije.