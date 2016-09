Medeni tedni lahko trajajo in trajajo

Obstajajo številni razlogi, zakaj je obdobje medenih tednov najlepši čas razmerja. Med drugim gre za ščemenje v želodcu, zabavne zmenke, skupne dejavnosti, zlasti pa za veliko seksa. Ko odnos preide v fazo, ko lahko drug pred drugim brez zadrege spustita kakšen vetrič, začneta hrepeneti po zabavnih začetkih. »V človeški naravi je, da nekoga, ki je vedno ob nas, začnemo jemati kot samoumevnega, zato se prenehamo truditi za njegovo naklonjenost,« pravi psihoterapevtka Ginnie Love. Prav zato začetni žar ne traja večno. Če seveda ne vesta, kako ga ohraniti ali povrniti, kar v resnici ni tako težko.

Spogledujta se

Na začetku sta neprestano pogledovala na svoj telefon samo tedaj, kadar nista bila skupaj. Le da bi videla, ali je na njem morda neodgovorjen klic ali ljubezensko sporočilo, ki sta ga preslišala ali spregledala. Po nekaj letih zveze tehnologija postaja vajina stalna spremljevalka tudi, kadar sedita pri isti mizi in je telefon včasih celo pomembnejši od partnerja. Zato tedaj, ko sta skupaj, pozabita na takšne in drugačne motnje, kadar sta narazen, pa si pošljita kakšno (ne)dvoumno in začinjeno sporočilo, lahko tudi fotografijo z obljubo, kaj bo sledilo ob snidenju. »Ohranita spolno pričakovanje ne glede na to, kako utrujena sta. Tako se bosta vedno veselila nečesa, kar vaju bo čakalo po napornem dnevu. Igrica je zabavna, preprosta in vama bo pomagala ohraniti iskrico,« svetuje Lovova.

Govorita jezik ljubezni

Nekateri svojo naklonjenost izražajo z objemi in poljubi, drugi se raje zanašajo na ljubezenske izjave. »Ljudje radi govorijo in slišijo jezik ljubezni, uporabljajo pa različne načine za izkazovanje naklonjenosti,« je prepričana psihologinja Marla Zeiderman. Kako jezik ljubezni znova oživiti? »Povejte partnerju, katera njegova početja vam veliko pomenijo, denimo objemi, poljubi, skupno kuhanje obroka ipd. Vprašajte ga, katera vaša dejanja mu najjasneje sporočajo, da ga ljubite in cenite,« svetuje psihologinja, poudarjajoč, da je to odličen način, kako bosta oba vedela, s čim si najnazorneje izkazujeta naklonjenost. Seveda odgovore upoštevajta in takoj bosta okrepila intimno zvezo.

Ne pozabita se igrati

Obdobje medenih tednov je igrivo in polno nore romantike. Zakaj bi dovolila, da bi to minilo? Redno se igrajta, kot sta se na začetku. »To ne zahteva veliko investicij in izdatkov,« pravi Zeidermanova. Lahko odigrata igro minigolfa, si razdelita porcijo sladoleda, raziskujeta mesto ali preživita nedeljo v pižami. Pomembno je pač, da se skupaj igrata. Ti trenutki vaju bodo vedno znova spomnili, zakaj sta se sploh zaljubila in kako čudovita sta kot par.

Bodita sama

»Vsakdo, ki je že bil v daljšem razmerju bo priznal, da so ga sčasoma nekatere partnerjeve navade začele motiti, da mu je njegova prisotnost včasih šla na živce in si je zato želel malce samote,« je prepričana seksologinja Jill McDevitt. Temu se lahko izogneta, in sicer tako, da čas preživljata tudi vsak zase, s prijatelji, družino ali ob hobijih. Čas, ki si ga vzameta zase, je prav tako pomemben kot skupni čas. Z njim namreč vsak posameznik ohrani lastno identiteto. Ko pa se znova snideta, spoznata, da sta se pogrešala, hkrati pa se vama odpre veliko novih tem za pogovor. »Vsaj enkrat na teden se umaknita drug od drugega. Službeni čas ne velja, počnita tedaj nekaj zabavnega,« priporoča McDevittova.

Obdarujta se

Pri darilih ne šteje znesek, ampak pozornost. Ste mimogrede uzrli čokolado, ki jo ima rad, ali pa veste, da že dolgo išče posebno kravato? Torej ga presenetite. Seveda velja to tudi za moške. Pustite energijsko ploščico v njeni telovadni torbi ali ji skuhajte večerjo. Pozornost in prijaznost ohranjata začetno strast.

Obujajta spomine

Brskajta po albumih iz otroštva ali si ogledujta posnetke, ki so nastali v času vajine zveze. Obujanje spominov na obdobje, preden sta se sploh poznala, in na trenutke, ki sta jih preživela skupaj, vaju bo povezalo še bolj, saj bosta spoznavala drug drugega kot posameznika in načrtovala prihodnost kot par. Morda se vama bo utrnila ideja za naslednje potovanje, ki bo prav tako razburljivo kot tisto, s katerega fotografije sta si pravkar ogledala.

Nikoli ne pozabita na zmenke

Če ne bosta preživljala skupaj dovolj časa, se ne bosta razvijala v isto smer. Prav zato je ključno, da si vedno privoščita skupne umirjene trenutke. »Ni treba, da vsak vikend nekam pobegneta, dovolj bo že intimna večerja enkrat na teden. Lahko tudi doma, v tem primeru jo skuhajta skupaj. Uredita se drug za drugega in skupaj poglejta film ali se kot na začetku razmerja podajta na dolg, romantičen sprehod, ki se bo končal z vročim seksom. Preživljanje skupnega časa vama bo pomagalo odkriti, kakšni osebi postajata. Kajti ljudje se vedno spreminjamo, in le če bosta aktiven del tega procesa, bosta lahko uspešen par, katerega medeni tedni nikoli ne bodo minili,« je prepričana McDevittova.