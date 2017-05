Masturbacija v zvezi je koristna

Bi bili ob dejstvu, da vaš partner redno masturbira, užaljeni? Bi to razumeli kot dokaz, da zanj niste več privlačni in da mu ni do seksa z vami? Če razmišljate tako, ste v zmoti. Kajti masturbacija v zvezi je dobra stvar in bi se ji morali predajati tudi sami. Zakaj?

Seks je igra iskanja užitkov



Lastnih in partnerjevih. Prav masturbacija je eden od načinov, s katerimi je mogoče dodobra spoznati svoje telo. Nič slabega ni v tem, če tako vi kot vaš dragi na tak način želita odkriti, kaj vama je všeč in kaj ne.

Masturbacija ni varanje

Temveč eden od načinov zadovoljevanja spolnih potreb. Četudi imate partnerja, so namreč te včasih potisnjene na stranski tir.

Pomoč ob neusklajenih libidih

Samozadovoljevanje je v monogamni zvezi edina logična rešitev, kadar je spolno poželenje v danem trenutku pri enem partnerju večje kot pri drugem. Seveda je treba, kadar je spolna nekompatibilnost prisotna dlje, težave reševati in jih v prid odnosa odpraviti, občasno pa je masturbacija povsem primeren in dobrodošel izhod v sili.

In ne pozabite: Nihče vam zaradi masturbacije ne sme vzbujati občutka krivde. Prav tako je nikomur ne smete vzbujati vi. Celo v resni zvezi, polni ljubezni, vsak potrebuje čas zase. Poleg tega je samozadovoljevanje način spoznavanja in ugajanja sebi ter ne znak slabega spolnega življenja.