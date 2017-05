Masturbacija v službi

Če ne, bi morda morali poskusiti samozadovoljevanje, priporočajo britanski psihologi.

To ni nikakršen razvrat, to je zdrava in nadvse učinkovita metoda sproščanja, poudarjajo strokovnjaki: namesto premora za cigareto si raje vzemite nekaj minut za masturbacijo, učinek bo zanesljivo večji! Ne le bolj sproščeni, potem ko se boste posvetili svojemu telesu, boste zanesljivo tudi mnogo bolj ustvarjalni in osredotočeni na delo, predlagajo, sicer pa se s tem strinjajo tudi številni izkušeni. Ameriška raziskava je namreč pokazala, da se kar štirideset odstotkov Newyorčanov redno samozadovoljuje kar na delovnem mestu!



Sodobno misleči in napredni delodajalci zato v nekaterih podjetjih v ZDA že načrtujejo posebne kabine za masturbacijo (trenutno vanje zahajajo samo moški) in poročajo o občutnem dvigu zadovoljstva in razpoloženja v podjetju – boljše nagrade od orgazma sredi dne pač ni, prisegajo mnogi. Da ne govorimo o tolažbi, ko gre v službi prav vse narobe …



Nasprotniki pa opozarjajo, da so lahko takšne metode sproščanja smiselne zgolj nekaj časa. Tako liberalen odnos do spolnosti lahko namreč prinese dolgoročne posledice, med sodelavci bi se utegnila razširiti vzburjenje in nemir, do seksa v straniščnih prostorih je potem le še korak …