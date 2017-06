Masaža vagine: novi hit, za katerega se odloča vse več žensk

Čeprav večina ob besedi masaža najprej pomisli na masiranje ramen, hrbta ali nog, postaja med ženskami v svetu vse bolj priljubljena druge vrste masaža, in sicer mednožja. Da, prav ste prebrali.

Da bi se namreč rešile nakopičenega stresa, si nekatere pripadnice nežnejšega spola pri profesionalnih maserjih privoščijo tako imenovano yoni masažo. Ta vključuje dotikanje mednožja, globoko dihanje in (če se stranka strinja) tudi penetracijo s prsti.

Isis Phoenix, ki se v Združenih državah Amerike ukvarja s to vrsto masaže, pravi, da se je z njo mogoče osvoboditi negativnih čustev, ki se včasih »ujamejo v vagini.« Dodaja, da se ženske nanjo odzivajo različno, cilj pa ni doživljanje orgazma, temveč zgolj sprostiti napetost in prebuditi dobre občutke. »Res je, da stranke včasih doživijo vrhunec, in v tem ni nič slabega,« je Daily Mail on line povedala seksologinja.

Kaj meni stroka?

Nekateri strokovnjaki se strinjajo, da lahko taka oblika masaže pripomore k boljšemu spolnemu življenju. »Logično je, da se z njo pospeši pretok krvi v medeničnem področju, s tem se povečajo občutljivost, vzburjenje in vlažnost vagine, kar prispeva k doseganju orgazma,« pojasnjuje ginekologinja Mary Jane Minkin, profesorica na medicinski šoli Yale, vendar pa ob tem dvomi, da bi lahko masaža vulve pomagala pri sproščanju. »Trditi, da zgolj dotikanje vagine pomaga blažiti napetost, se mi zdi nekoliko privlečena za lase. Če pa omenjena masaža izboljša spolno življenje in s tem odnos na sploh, lahko v širšem pomenu res pripomore k sproščanju čustvenega stresa,« meni Minkinova.