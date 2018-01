Malenkosti, ki moške izjemno privlačijo

Res je, da je zunanja podoba tista, ki najprej pritegne pozornost. A ko gre za resnično privlačnost, veliko večjo vlogo igrajo druge lastnosti in bolj skriti dejavniki. Naslednjim moški namenjajo največ pozornosti.

Ljubeznivost

Do sebe, drugih, otrok, živali. Dobro se vrača z dobrim, in če bi radi očarali junaka, bodite prijazni do vseh, ki vam v življenju prekrižajo pot.

Iznajdljivost

Spontani odzivi v neprijetnih situacijah, s katerimi se lahko izmotate iz še tako velikih zadreg, so tisti, ki moškim jasno sporočajo, da ste iznajdljivi in da držite življenje v svojih rokah. Prav zato jih ti zlahka očarajo.

Nohti

Pogled na roke in nohte moškim pove, kako skrbite zase. Ne gre za popolno manikiro, a urejeni nohti jih vedno prepričajo.

Pozitiven pogled na svet

Dekleta, ki na vse gledajo skozi oči pesimizma, niso privlačna. Nasprotno, negativni odnos do vsega moške odvrača, optimizem in veselje ob še tako drobnih življenjskih radostih pa na drugi strani vedno hitro prepričata.

Finančno stanje

Pri tem ne gre za visok znesek na računu, temveč za to, kako nekdo zna ali ne zna ravnati z denarjem. Tako moški kot tudi ženske si na podlagi tega ustvarijo sliko o pripadniku nasprotnega spola, njegovih prioritetah in načinu življenja.

Samozavest

Moški obožujejo ženske, ki zase vedo, da so čudovite, lepe in zapeljive. Samozavest izhaja iz notranjosti, iz vere vase in iz sprejemanja samega sebe – prijetnih in manj prijetnih plati osebnosti.

Stališče do drugih deklet

Stalna primerjava z drugimi ni privlačna. Prav tako ne opravljanje ter poniževanje drugih deklet in žena. Bolj kot to moške privlačita pohvala in sprejemanje pripadnic istega spola.

Stil

Ta je tisti, ki igra veliko vlogo od vsega začetka, zato si dovolite biti tisto, kar ste, in se ne spreminjajte z namenom, da bi mu bili bolj všeč. Bolj ga boste prepričali, če boste ostali zvesti sebi in svojemu stilu.

Čevlji

Moški v resnici ne razumejo ženske obsesije s čevlji. A po drugi strani so prav oni tisti, ki jim tudi sami namenjajo veliko pozornosti. Zlasti če je več kot očitno, da se v njih dobro počutite.

Število prijateljic

Za vsakega pravega moškega je pomembno, da imate svoje prijateljice in svoje življenje. Če ste velikokrat osamljeni in sami, se v pripadnikih močnejšega spola oglasi znak za preplah.

Goli hrbet

Majice in obleke, ki razkrivajo hrbet, razkrivajo ženstvenost, eleganco in seksapil. Pomemben je videz, ki nekaj razkriva, a vendar tudi kaj skriva.

Smeh

Dekleta, ki brez sramu in strahu pokažejo svoja čustva ter se znajo nasmejati iz vsega srca, hitro očarajo vsakega pripadnika močnejšega spola.

Smisel za humor

Za moške so ženske z dobrim smislom za humor izjemno privlačne. Zlasti če se znajo pošaliti tudi na svoj račun.

Čas za počitek

Nekdo, ki si vzame čas zase in si privošči počitek ter si ne nalaga preveč obveznosti, je v njihovih očeh vreden pozornosti.

Življenjski cilji

Tiste z jasnimi cilji in ambicijami očarajo pripadnike močnejšega spola. Ne samo zato, ker dobro vedo, česa si želijo, temveč tudi, ker razširijo njihova obzorja in v življenje vedno znova vnašajo nove dimenzije.