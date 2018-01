Ločitev ni neodpustljivi greh

Dandanašnji se na Slovenskem razdre vsak tretji zakon. Ne glede na to, ali sta se zakonca poročila tudi cerkveno ali samo civilno, so posledice ločitve zelo podobne: mnogi so deležni velikih izgub na finančnem in čustvenem področju, način življenja se bistveno spremeni. Psihologija uvršča ločitev v sam vrh glede na jakost stresa, ki pogosto postane kroničen in povzroči tudi težke odvisnosti ali bolezen.



Spremembe za premike

Kot navaja Statistični urad Republike Slovenije, je število razvez v obdobju po drugi svetovni vojni iz leta v leto raslo. Od približno 700 razvez na leto v prvi polovici petdesetih let je do leta 1985 naraslo na 2500. Po tem letu je sledilo desetletno obdobje zniževanja števila razvez, ko jih je bilo najmanj leta 1995: tisto leto je bilo razvezanih 1585 zakonskih zvez. Odtlej se število razvez spet vztrajno vzpenja.

»Celoten članek je objavljen v Nedeljskih novicah, ki vas cel teden čakajo pri vašem prodajalcu časopisov. Na voljo pa je tudi našim naročnikom, vabimo vas, da to postanete.