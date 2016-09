Ljudje, katerih spolno življenje cveti

Kako pogosto nekdo okuša telesne strasti, je v znatni meri pogojeno z njegovim značajem, je razkrila ena od raziskav in potrdila, da imajo posamezniki, ki posedujejo določeno lastnost, najbogatejše spolno življenje.

V študiji, katere zaključke povzema časopis The British Journal of Psychology, so sodelovali samski pripadniki obeh spolov, in sicer 192 žensk ter 105 moških.

Ti so prešli skozi niz testov, z njimi so izvajalci poskušali dokazati povezavo med altruizmom, torej obnašanjem, katerega je cilj pomagati drugim brez pričakovanja kakršne koli nagrade, in uspehom v intimnih zvezah, natančneje v ljubezni in spolnosti.

Nagrajena dobrota

Izkazalo se je, da se nesebični ljudje resnično lahko pohvalijo z najbogatejšimi spolnimi izkušnjami, torej da se ljubijo pogosteje od ostalih in so hkrati najzadovoljnejši s svojim intimnim življenjem. Pri moških to vključuje tudi več partneric za neobvezen seks.

Študija sicer odgovora na vprašanje, kaj posameznike napelje k altruizmu, ni podala, a ne glede na to se je izkazalo, da je na koncu ta vedno nagrajen.

Nič novega

Da sta dobrota in nesebičnost privlačni lastnosti tudi v seksualnem smislu, je bilo očitno že v daljni zgodovini, natančneje v času lovstva in nabiralništva. Tedaj so bili moški, ki so bili pripravljeni nesebično deliti plen, najbolj zaželeni življenjski parterji.