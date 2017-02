Leta, ko ženske okušajo najboljši seks

Sodeč po eni zadnjih raziskav, v kateri je sodelovalo tisoč pripadnic nežnejšega spola, so dvajseta, ko gre za spolna doživetja, precenjena. Kot namreč poroča britanski Metro, ženske najboljši seks okušajo, ko dopolnijo 33 let.

Nič jih ne ovira

Čeprav so tedaj v povprečju že mame s triletnikom v naročju, se zdi, da jih niti po stanovanju razmetane igrače ne ovirajo pri okušanju fenomenalnih seksi igric.

Odgovor na vprašanje, zakaj je tako, se skriva v dejstvu, da so najstniška in dvajseta leta namenjena eksperimentiranju ter iskanju lastne spolne identitete, v začetku tridesetih pa večina odkrije, kako se stvari v resnici streže.

Vse se ujema

Poleg tega je 64 odstotkov žensk povedalo, da pri 33. niso deležne zgolj izrazitejših občutkov in zato večjih užitkov, temveč se v njih prebudita tudi samozavest in ljubezen do sebe. To pa sta ključna pogoja za dober seks.