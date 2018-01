Leta, ko je seks najboljši

Ste se kdaj vprašali, kdaj je spolno življenje najboljše? Odgovori, kot so: ko najdem čudovitega moškega in podobni ne veljajo. Gre za konkretno starost. Kot namreč zatrjujejo strokovnjaki, obstajajo leta, ki prinašajo največ spolnih užitkov.

Nikar samo čakati

Do tedaj ne gre sedeti prekrižanih rok ne nog. Vadite, drage dame, vadite. Kajti čarobna preobrazba se ne zgodi čez noč in ne sama od sebe. Najbolj je povezana z doživljanjem sebe, z zrelostjo, večjo samozavestjo, s spoznavanjem lastnega telesa, izkušnjami, s svobodo ter odkrivanjem, kaj vam je všeč in česa ne marate. Če bodo izpolnjeni ti pogoji, bo vse v redu.

Nazaj k znanstvenikom

Študija, ki so jo izvedli v odboru Natural Cyclesa, je vključevala 2600 žensk. Razdeljene so bile v tri starostne kategorije: 23 let in mlajše, od 24 do 35 let in starejše od 36 let. V vseh treh so odgovarjale na enaka vprašanja: kako privlačni se počutite, kako pogosto doživljate orgazme, kako intenzivni so vaši vrhunci in kako pogosto se predajate telesni ljubezni. Izkazalo se je, da so se ženske v skupini najstarejših počutile najprivlačneje, da najmočneje orgazmirajo in tudi najpogosteje seksajo.

V čem je skrivnost?

Očitno v samozavesti. Ženske v poznih tridesetih in starejše so bile najzadovoljnejše s sabo. Njihova samozavest je za 10 odstotkov presegala samozavest žensk v srednji skupini, v kateri je bila ta, vezana na videz, najnižja. Ženske v prvi skupini so bile glede tega v zlati sredini, so pa najredkeje doživljale orgazme. Prav tako se je razkrilo, da starejše ženske pogosteje uživajo v seksu. 86 odstotkov jih je izjavilo, da so v zadnjem mesecu imele zadovoljujoč spolni odnos (za primerjavo povejmo, da je bilo v srednji skupini takšnih 76 odstotkov). Prav tako so zmagale v orgazmih, saj jih je 60 odstotkov zatrdilo, da uživajo v zelo intenzivnih spolnih vrhuncih, kar je bilo več v primerjavi z drugima dvema skupinama.

Ugotovitev: magična meja je 36.