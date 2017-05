Laži, s katerimi jo najpogosteje zvabi med rjuhe

Dejstvo je, da bi on večkrat. Tudi tedaj, ko ona ne bi. In da bi jo prepričal, se poslužuje taktike. Take, ki vključuje laži, s katerimi poskuša pri dragi prebuditi spolno poželenje ali jo počasi napeljati do tega, da bi vendarle popustila. Katere so najpogostejše?

»Samo objemal bi te«

Laž, ki iz moških ust zleti vsaj enkrat na teden. Ne, ne želi si seksa, želi si le toplega objema. In ona velikokrat v prepričanju, da mu prija njena bližina, nasede. Kam vse to vodi, je večini povsem jasno. Na srečo tudi njej seks godi, čeprav bi se mu najprej najraje izognila in zvečer samo zaspala.

»Nisem za seks na prvem zmenku«

Bodimo odkriti. Seveda ga želi in obratna psihologija je odličen način, da ga tudi dobi. Ob teh besedah namreč v njenih očeh hitro postane kandidat za resno zvezo in je pripravljena pozabiti na svoja načela. Res je, trik ne deluje vedno, a v 50 odstotkih je laž nagrajena. Kar v resnici ni tako malo.

»Samo malo …«

Izjave, kot so, pusti me samo malo, ne bom šel do konca in podobne, je najbrž vsaj enkrat v življenju slišala že vsaka. Samo malo za njegove pojme ni seks. Ona v pripravljenosti na kompromis popusti, on pa dobi tisto, kar je iskal.

»Molči in me pusti, rad bi te samo gledal«

Ženske večinoma podležejo romantiki, ne glede na to, kako utrujene, nezainteresirane in negotove so. In prav te besede v njej prebudijo tople romantične občutke, ki jih primerno nagradi. Trik je eden najbolj gotovih korakov do vročega dejanja v spalnici.

»Preizkusila bova nekaj novega«

Radovednost in želja po uresničevanju fantazij sta odlična kombinacija za prebujanje zaspanega libida. On to dobro ve.

»Obožujem ženske, ki se ne bojijo svoje seksualnosti«

In jo tako v sveži zvezi prepriča, da je nesmiselno čakati.

»Ti samo leži«

Vse bom opravil sam. Še en zvit trik, ki 90 odstotkov žensk napelje na seks, v katerem seveda vroče prijeme tudi vračajo. Nemogoče je namreč samo ležati.