Lastnosti superljubimca

Vprašanje, kaj koga označuje kot dobrega v postelji, je najbrž tako staro kot spolnost. So to veščine, zapeljiv pristop, vzdihi, premikanje meja ali kaj povsem drugega? Najpogosteje pa to ni povezano s spolnim aktom samim, temveč s pristopom in značajem osebe. Najboljši seks se namreč začne veliko prej, preden ljubimca prideta do postelje. Katerih 10 lastnosti obljublja največ, našteva spletni portal Your Tango.

Pripravljenost učiti se.

Zagretost in strast.

Subtilno sporočanje partnerju, da je seksi.

Samozavest, a ne nadutost.

Avanturizem in pripravljenost k eksperimentiranju.

Izražanje svojih potreb in upoštevanje potreb partnerja.

Pripravljenost vzeti si čas za užitke.

Uživanje v dajanju in sprejemanju zadovoljstva.

Zagotavljanje podpore brez obsojanja.

Popolna prisotnost in osredotočenost na trenutno opravilo.

Tehnika, osebna higiena, značaj in kemija so seveda prav tako pomembni dejavniki, a seksualna intimnost, zaradi katere je seks fantastičen, je veliko več od tega. Ta se krepi z iskanjem skupnih izkušenj, pogovorom in vlaganjem v lastno rast ter v razvoj partnerske zveze.