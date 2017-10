Lastnosti najboljših ljubimcev

Kaj razkriva dobrega ljubimca in katere veščine mora, je razkrila spolna terapevtka Tracey Cox. Ta je prepričana, da je že pred seksom (zagotovo pa med prvim) mogoče prepoznati, ali je pravi kaveljc.

Ne hvali se s svojimi sposobnostmi

Tracey meni, da se moški, ki je dober ljubimec, s tem nikoli ne hvali. Kajti veščine v postelji in skromnost gresta z roko v roki. Ve, da štejejo dejanja, ne besede. Poleg tega hvalisanje hitro pripelje do razočaranja, saj ženska pričakuje več, kot dobi.

Ne misli samo nase

Dober ljubimec je vedno velikodušen in nikoli ne misli le nase.

Podarja iskrene komplimente

Pohvale in komplimenti so smiselni le, če so iskreni in brez slabih namer, kajti dobri ljubimci so le tisti, ki imajo z žensko odnos brez laži.

Izpolnjuje želje partnerice

Obstajajo moški, ki pobudo in želje partnerice dojemajo kot žalitev. Moški, ki ima odprt odnos do seksa in je dober ljubimec, njene spodbude (nižje, hitreje, močneje) dojema povsem drugače.

Ne izogiba se oralnemu seksu

Coxova pravi, da je orgazem, ki ga ženske doživijo, ko so oralno zadovoljevane, eden najintenzivnejših. Dober ljubimec ji mora znati to omogočiti.

Po seksu se ne umakne

Nobeni ženski ni všeč to, da on po seksu vstane iz postelje in odide ali pa se obrne na svojo stran in zaspi. Vsaj nekaj minut njegove pozornosti njej veliko pomeni. Brez tega pač ni dober ljubimec.