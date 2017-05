Lastnosti, ki prepričajo ženske

Vsaka ženska pride do točke, ko mora oceniti, ali se bo spustila v partnersko razmerje in ali ima to prihodnost. Kaj pri tej odločitvi pretehta oziroma katere kriterije upošteva, so raziskovali pri britanskem časopisu Sunshine. Ekipa sodelavcev je anketirala več kot 2000 žensk, starih od 18 do 35 let, ki so navedle, kaj najpogosteje pretehta.

89 odstotkov vprašanih prednost pred videzom in denarjem namenja značaju. Tega bi vselej postavile na prvo mesto. Poglejmo, katere vrline so najbolj zaželene: