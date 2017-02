Krvna skupina najboljših ljubimcev

Ljudje z neko krvno skupino so najboljši ljubimci. Zanje so občutki partnerja pomembni in nedvomno poskrbijo, da uživa tudi ta. V postelji pa ne prenesejo dolgočasja.

Katera vodi?

Gre za krvno skupino 0. Tisti, ki se jim pretaka po žilah, so odlični v logičnem razmišljanju, se dobro znajdejo v prostoru in imajo razvit čut za orientacijo. Imajo jasno zastavljene cilje in jih znajo doseči. So nekoliko impulzivni in odlični ljubimci: strastni, nepredvidljivi, nežni in hkrati grobi. Preprosto uživajo v seksu in se lahko ljubijo dolge ure. Pomembno zanje je, da partner uživa, zato včasih svoje zadovoljstvo postavijo na stranski tir.

Najbolj jim ustrezajo ljudje, ki so spontani kot oni sami, saj ne marajo dolgočasja in predvidljivosti. Vnaprej pripravljen scenarij znižuje njihovo spolno zadovoljstvo. Radi preizkušajo nove položaje, tudi igračke, vendar niso za ekstreme. Uporabljajo jih le v tolikšni meri, da začinijo dogajanje.

Tudi slaba stran

Sicer pa so to po naravi optimisti, odgovorni in vestni ljudje. Imajo pa šibko plat: pogosto so pod stresom in dolgočasje pri njih sproži destruktivno obnašanje. Adrenalin jih ohranja pokonci: dejavnejši so, več energije imajo. Tudi v postelji ...