Kritično leto vsake zveze

Vzponi in padci so del vsakega razmerja. Foto: Thinkstock

Na žalost ne dojemajo vsi pari, da je za srečno življenje v zvezi ali zakonu potreben trud obeh partnerjev. Prav zato veliko intimnih zvez razpade.

Da bi odkrili, katera obdobja skupnega življenja so najbolj kritična, so ločitveni odvetniki iz britanske odvetniške pisarne Slater and Gordon izvedli raziskavo in odkrili, katera skupna leta so najsrečnejša in na drugi strani, katera so najtežja.

Tretje leto

Obstaja prepričanje, da nekje po treh letih zveze zadeve postanejo zapletene in da se tedaj razide največ parov. A v resnici ni tako. Po treh letih skupnega življenja sta partnerja pripravljena sprejemati tako prijetne kot manj prijetne plati življenjskega sopotnika, se na skupno življenje dodobra privadita in zato življenje v zvezi tedaj postane lažje ter prijetnejše. Prav tako je to obdobje, ko se pari v večini primerov odločajo za osnovanje družine, kar odnos okrepi, in na podlagi tega strokovnjaki zatrjujejo, da je prav to leto tisto, ko je zveza v resnici najsrečnejša.

Peto leto

Prve prave težave se porajajo v tem obdobju. Tedaj so otroci še vedno majhni in zahtevajo veliko skrbi ter pozornosti, kar je težko usklajevati s službenimi dolžnostmi in skrbjo za dom ter družino. Tu so še vsakodnevne zadrege, ki ne doprinesejo ravno k idili. V večini primerov se prav zato v tem obdobju pari najpogosteje zatekajo k odvetnikom in se odločajo za ločitvene postopke. Peto leto torej velja za najbolj kritično in težko obdobje skupnega življenja.

Sedmo leto

Če paru uspe prebroditi peto leto, ga čaka še ena težja preizkušnja. Sedmo leto zakona ali zveze strokovnjaki imenujejo stena. V tem času skupno življenje postane rutina, kaj lahko v njej pridejo na dan finančne težave ter nestrinjanje o vzgoji otrok ter delitvi del.

Gre za obdobje, polno izzivov, in če ga zakoncema uspe preživeti skupaj, imata dobre možnosti, da se bo njuna zveza obdržala še dolga leta.