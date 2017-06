Koraki do seksa za čisto petico

Seks je včasih dober, včasih slab, včasih pa vrhunski. Če bi radi vrhunskega, upoštevajte nasvete seksologov, ki trdijo, da do njega vodi pet preprostih korakov.

Izkoristite moč dotika

Osnova vsakega intimnega dejanja so dotiki, zato so roke najmočnejše orožje. Ne začnite jih uporabljati šele v postelji, temveč se dotikajta ves dan in stopnjujta spolno napetost, to v postelji nadgradita s čutno masažo in s stimulacijo erogenih con. Nežno ter brez naglice in nepotrpežljivosti počnite, kar vam prija.

Govorjenje med seksom

Izberita primerno temo, ne o službi in otrocih. Bodita ustvarjalna in uporabljajta primerno poredne besede. Z njimi opisujta občutke, jih šepetajta drug drugemu na uho ali jih kriče izgovarjata tedaj, ko zadeve postajajo vroče. Pravi besednjak spodbuja strasti in vodi do močnejšega orgazma tako pri moških kot tudi pri ženskah.

Prepustite se občutkom

Zaradi pretiranega obremenjevanja s tem, kako naj bi v postelji bilo, mnogi v resnici pozabijo na zadovoljstvo, ki ga spolni akt prinaša. Osredotočite se na to, kar se dogaja, ne na scenarij, ki ste si ga nekoč napisali v glavi.

Uporabite vsa čutila

Med najboljšim seksom sodelujejo vsa čutila. Dotikajta se drug drugega, hranita se z najljubšo hrano, zavrtita si nežno glasbo, prižgita dišeče sveče … Kombinacija pravih dražljajev bo pripeljala do spolnega odnosa za čisto petico.

Pokažite navdušenje

Med dobrim spolnim odnosom morata uživati oba in to tudi pokazati. Zadovoljstvo enega spodbuja zadovoljstvo drugega vse do končnega cilja. Ne zadržujte se, pokažite, da se imate lepo. Če uživate, bo tudi on.