Končno znana idealna količina seksa

Najpogostejša težava sodobnih parov je pomanjkanje kvalitetno preživetega časa s partnerjem, temu gre dodati še stres in dejstvo, da libida obeh pogosto nista usklajena. Zaradi vsega tega pa se spolnost vse pogosteje pomika v ozadje. Veliko zakoncev tako bega, ali sploh spolno občujejo dovolj pogosto. Toda enkrat bi ljudje že lahko razumeli, da je prava količina nedoločljiva, saj je nekomu dovolj dvakrat tedensko, drugim je to premalo, tretjim pa preveč.

Raziskava, izvedena na Kinseyjevem inštitutu, je odkrila, kako pogosto so posamezniki v neki starosti spolno dejavni:

od 18 do 29 let: povprečno 112-krat na leto;

od 30 do 39 let: povprečno 86-krat na leto;

od 40 do 49 let: povprečno 69-krat letno.

13 odstotkov zakonskih parov v posteljo skoči le nekajkrat na leto, 45 odstotkov nekajkrat mesečno, 34 odstotkov trikrat na teden, 7 odstotkov pa štiri- ali večkrat tedensko.

Še eno mnenje

S podobnim vprašanjem se je pozabavala tudi spletna stran YourTango, ki je izvedla raziskavo med svojimi bralci z namenom odkriti minimalno, povprečno in idealno število spolnih odnosov v mesecu dni. Takšno je večinsko mnenje:

minimalno: enkrat mesečno;

povprečno: enkrat tedensko;

idealno: tri- do petkrat tedensko.

Kot rečeno, ljudje smo si različni ...