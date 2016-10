Koliko ljudi v resnici vara

Nezvestoba dandanes res ni redek pojav. Nihče proti temu ni imun, koliko pa je takšnih, ki so v resnici že skočili čez plot? Končno je tu odgovor. Glede na izsledke najnovejše študije britanske organizacije YouGov, ki se ukvarja z izvajanem različnih mednarodnih raziskav, je prešuštvoval vsak peti.

Povedali so sami

Podatke so pridobili s pomočjo 1000 Američanov, starejših od 18 let, ki so sodelovali v anketi o obnašanju in pričakovanju v partnerski zvezi. Odkrili so, da je 21 odstotkov, starih od 18 do 29 let, in 17 odstotkov v starosti od 30 do 44 let, že okušalo prepovedani sadež.

Moški vendarle vodijo

Zanimivo, je, da so izvajalci ugotovili, da moški prešuštvujejo znatno pogosteje: 25 odstotkov moških in 13 odstotkov žensk.

Drugačna pričakovanja

Veliko razliko pa je bilo glede na spol zaznati tudi z vidika pričakovanj v razmerju. 69 odstotkov žensk je svoje idealno opisalo kot povsem monogamno, le 52 odstotkov moških pa je menilo, da je to najboljša oblika zveze. Četrtina vseh vprašanih bi bila pripravljena na neekskluzivno zvezo. Seveda glede na situacijo.

In sklep: varanje ni neobičajno, velikokrat pa je posledica različnih pričakovanj partnerjev v zvezi. Zato se, preden jo osnujeta, prepričajta, da so vajina res usklajena. Neljubo presenečenje bo tako manj verjetno.