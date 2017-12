Koga privlačijo moški z daljšim prstancem

Moški, pri katerih je prstanec na roki daljši od sredinca, so v maternici prejeli več testosterona in prav zato so za ženske privlačnejši, vsaj za nekatere.

Konkretni dokazi

S tem so se ukvarjali znanstveniki z medicinske fakultete jagelonske univerze v poljskem Krakovu. Ti so analizirali 50 moških, katerih prstanec na roki je daljši od sredinca, in se poglobili v njihovo zasebno življenje ter zlasti v to, kakšne partnerice izbirajo. Odkrili so, da imajo štirikrat večjo možnost, da bodo osnovali razmerje z žensko, katere telo je v obliki peščene ure (bujno oprsje, ozek pas in široki boki), kar velja za izjemno ženstveno in privlačno. Prav za te ženske so moški z daljšim prstancem izjemno zanimivi.

»Naši rezultati so pokazali, da so moški z daljšim prstancem pogosteje v družbi privlačnih in potencialno plodnih žensk,« je povedala voditeljica študije in strokovnjakinja za človeško obnašanje Berenika Kuna. Kot je še dodala, so druge analize potrdile, da se moški pri ocenjevanju privlačnosti žensk večinoma osredotočajo na pas in dojke. Ti atributi jim namreč odkrivajo pomembne podrobnosti o sposobnosti reprodukcije.

Naravne danosti

»Ozek pas in široki boki ponazarjajo mladost in zdravje. Velike dojke nakazujejo spolno zrelost in sposobnost za nekoga skrbeti,« je pojasnila znanstvenica. Posledica večje količine testosterona med razvojem v maternici ni samo daljši prstanec, ti moški so bolj mišičasti in atletske postave, bolje se orientirajo v prostoru in so tudi s tega vidika za ženske zavestno in podzavestno privlačnejši.