Ko v postelji izgovori ime bivše (ali bivšega) ...

Najbrž ni treba posebej poudarjati, da je na moč neprijetno za oba, kadar eden od partnerjev med vročimi igricami izgovori ime nekoga, ki ga ni v postelji. Praviloma pripada bivši ljubezni, seksolog Jim Pfaus pa pojasnjuje, zakaj se to zgodi in kaj v resnici pomeni.

Možgani odtavajo po svoje

»V stanju evforije posamezniki dejanja pogosto povezujejo z nečim iz preteklosti. V bistvu se je temu včasih res težko izogniti, saj možgani pod vplivom močnih dražljajev odtavajo nazaj v prejšnje spolne odnose in oživijo ime nekoga, ki je sicer del osebne zgodovine,« pravi Pfaus. Dodaja, da se to praviloma dogaja, če je imel tisti, ki je izgovoril napačno ime, ljubimca, s katerim je čutil izjemno povezanost, ki se je seveda najbolj kazala prav med seksom. Zato iz ust vedno poleti ime bivšega partnerja in nikoli ne člana družine ali prijatelja.

Ni razloga za skrb

Ljudje praviloma izgovorijo tuje ime, kadar doživljajo orgazem in za trenutek izgubijo razum. Torej na samem vrhuncu intimnosti. Dr. Pfaus zato tolaži, da si zaradi tega ni treba beliti las, saj to še zdaleč ne pomeni, da so še vedno prisotna čustva do nekdanje ljubezni. »Gre za preteklost, ki jo ima vsakdo. Res pa je, da bi se partnerja o tem morala pogovoriti in tako razbiti morebitno zamero ter negotovost, in zgodbi dati srečen zaključek.«