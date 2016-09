Ključno za srečno zvezo

Pomislite, kolikokrat ste zadnje čase partnerju rekli nekaj, česar v resnici niste mislili in ga s tem užalili ali celo prizadeli samo zato, ker ste bili utrujeni in neprespani. Kolikokrat ste iz istega razloga preskočili seks in se namesto v vroče igrice spustili v vroč spor?

Predvidevamo, da bi se vaš odgovor glasil večkrat ali vsaj nekajkrat, zato bo za vas morda pomembno dejstvo, da je dober spanec ključen za srečno zvezo.

Lahka noč za dober dan

Raziskava o tem je bila izvedena na univerzi Florida, v njej pa je sodelovalo 68 mladoporočencev, ki so sedem dni pridno beležili svoje zadovoljstvo v zvezi in količino spanca. Po analizi njihovih odgovorov so strokovnjaki ugotovili, da so bili pari, ki so v povprečju spali sedem in pol ure, s svojim razmerjem zadovoljnejši od tistih, ki so spali manj. In še ena zanimivost: Dobro naspani moški so bili z odnosom zadovoljni tudi tedaj, ko sta si z drago vendarle skočila v lase (ker morda ni dovolj spala ona).

»Čeprav ne moremo trditi, da smo nad našimi izsledki presenečeni, naj bodo ti rezultati opomnik, kako lahko dober nočni počitek pozitivno vpliva na naše odnose s soljudmi in da je spanje pomembno za vsesplošno zdravje in tudi za srečo,« so v svojem poročilu zapisali raziskovalci.