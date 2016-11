Ključna lastnost za srečno zvezo

Čvrsta in dolgotrajna partnerska zveza zahteva veliko truda z obeh strani in stalno grajenje odnosa. To je dejstvo. K uspešni zvezi pa pripomoreta tudi dve lastnosti. Znanstveniki so namreč ugotovili, da sta ključni za srečno razmerje, gre pa za ljubeznivost in velikodušnost.

Po desetletju analiz in raziskav, v katerih je sodelovalo na tisoče parov, sta psihologa John in Julie Gottman odkrila, da ljubeznivost povezuje partnerja in da je prav ta lastnost poleg čustvene stabilnosti in velikodušnosti najpomembnejša za uspešno zvezo.

Seveda je med sporom ali takoj po njem težko ostati ljubezniv, a prav tedaj je to še pomembnejše kot tedaj, ko zadeve tečejo gladko.

»Ljubeznivost ne pomeni zadrževati jezo, temveč izražati jo na pravi način. Lahko ste jezni na partnerja, a spoštljivo pojasnite, zakaj ste užaljeni ali jezni,« je povedala Julie Gottman in dodala, da na koncu vedno pride do izraza velikodušnost, kar pomeni znati odpuščati in sprejemati tudi manj lepe lastnosti sočloveka in njegove napake.