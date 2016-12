Klasične poze, ki so z vibratorjem boljše

Če se vama bo v postelji pridružil vibrator, bodo novo dimenzijo dobile povsem običajne poze in te se bodo iz povprečnih povzpele v izjemne. »Misijonarska ne bo več dolgočasna, če bosta uporabila vibrator ali erotični prstan, klitoris z njima nikoli več ne bo zapostavljen,« meni Kat Van Kirk, seksologinja in zakonska terapevtka, ter niza sedem poz, kjer bo igračka več kot dobrodošla.

Po pasje

Tradicionalni položaj po pasje lahko spremenita v odnos z dvojno penetracijo. Če sta seveda domača z analnim seksom. Ona lahko namreč tako uživa v vaginalni in analni penetraciji, lahko pa občasno vibrator njegov organ nadomesti zgolj med vaginalno.

Začinjeni 69

Stimulacija v tem položaju nudi idealno možnost za uporabo erotičnega pripomočka. Med izvajanem oralnega seksa naj jo on razvaja še s seksi igračko ter tako stimulira G-točko in klitoris. Nedvomno več možnosti, da jo pripelje do končne eksplozije.

Nadgrajeni oralni

Tako kot v položaju 69 lahko on vibrator uporabi pri klasičnem oralnem seksu. Malce tresljajev med njim zagotovo ne bo škodovalo.

Ona na vrhu

V kavbojki ali obrnjeni kavbojki naj ona občasno njegov ud zamenja z brnečo igračko. Sicer pa bo v tem položaju najbolj prav prišel erotični prstan, ki bo dodatno stimuliral njen klitoris, podaljšal trajanje v postelji in za oba prinesel izjemni užitek.



Žlička

Lenoben, intimen in položaj, v katerega je zlahka vključiti vibrator. Gre za pozo, ki omogoča razvajanje klitorisa in dojk, in pripomoček bo prevzel nalogo pri obojem. On z njim lahko stimulira klitoris ali druge erogene cone, denimo bradavice oziroma cele dojke. Igra bo tako še zabavnejša.

Njen oralni

Tudi tedaj, ko ona njega razvaja oralno, si lahko pomaga z vibratorjem in z njim stimulira njegovo prostato. Če bo tresočo napravico položila na predel med korenom njegovega penisa in anusom, jo bo dražila z zunanje strani in še kako okrepila njegov orgazem.

Misijonarka

Drži se je sloves, da je malo dolgočasna. Če se vama bo med njo pridružil vibrator, pa bosta odkrila njene nove dimenzije. Občasno naj nadomesti njegov organ, njen vrhunec bo tako zagotovljen.