Kje je točka U in kako z njo pričarati užitke

Za točko G ste zagotovo že slišali in jo tudi pobliže spoznali, saj je prav stimulacija te tista, ki obljublja nepozabne orgazme. A vendar obstaja področje njenega telesa, ki prinaša še večje užitke. In sicer to je točka U.

Kje se nahaja?

Gre za točko na zunanjem ženskem spolovilu, ki je neverjetno občutljiva na dotik, nahaja pa se tik nad zunanjimi robovi sečne cevi oziroma uretre, po kateri tudi nosi ime. Na njej je ogromno živčnih končičev in zato njej namenjena pozornost prinaša izjemne rezultate.

Kako jo stimulirati?

Med masturbacijo s prsti ali primerno igračko, med spolnim odnosom pa jo lahko on razvaja s prsti, z jezikom ali glavico penisa. Gibi naj bodo nežni in prilagojeni njenim odzivom. Užitki bodo še večji, če bosta pri igricah uporabila kapljico olja ali sline.

Previdno

A kot rečeno, ker je točka zelo občutljiva, naj bodo gibi nežni, sicer bo stimulacija namesto prijetnih užitkov prinesla neprijetne občutke.