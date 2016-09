Kdaj in zakaj se loči največ parov

Strokovnjaki z univerze Washington so analizirali podatke v obdobju od 2001 do 2015 in skušali odkriti, kdaj se razide največ parov, ter potrditi oziroma zavreči domnevo o sezoni ločitev. Dokazali so, da ta ni zgolj mit, saj se največ parov res razide v marcu ter avgustu in septembru. V prvem primeru gre za čas po zimskih in v drugem za obdobje po poletnih počitnicah oziroma dopustih.

Nove dogodivščine navdajo s pogumom

Osebe, katerih zakon je na majavih nogah, pogosto poletne dopuste dojemajo kot beg pred starim in spoznavanje novega, odprejo se drugačna obzorja, na skupnih počitnicah pa velikokrat na dan privrejo številne zamere in dotlej neizrečene besede, zato prav v času po oddihu neredki sprejmejo drastično odločitev.

Zakaj se zanjo najpogosteje odločajo ženske?

Počutijo se, da jih partner jemlje kot samoumevne. »Da bi zakon uspel, sta potrebna oba, njuna pozornost, trud ter namerna in močna komunikacija. Prav pomanjkanje teh na ločitev največkrat napelje ženske, ki se jim neredko zdi, da vso težo odnosa nosijo same in nimajo čustvene podpore partnerja,« je za Huffington Post povedala zakonska svetovalka Kristin Davin in dodala, da postaja vse bolj frustrirajoče, kadar ne dobijo nazaj tistega, kar vlagajo, zato se sčasoma prenehajo truditi.

Vedno eni in isti spori. »Mnogi pari, ki se oglasijo pri meni, se vedno prepirajo o enih in istih stvareh. Ko one začutijo, da so potrebne spremembe, in jim to pojasnijo, jih oni ne poslušajo, zato se vrtijo v začaranem krogu sporov in sprav. Čez čas njegova opravičila ne pomenijo ničesar več, one pa začno iskati druge rešitve, tudi ločitev, saj vztrajanje v zakonu zanje ni več opcija,« je povedala ameriška zakonska svetovalka Olga Bloch.

Niso zadovoljne s spolnim življenjem. Za večino parov je spolno življenje merilo za razmere v zakonu, kadar se one začno pritoževati nad njim, so običajno večje težave zunaj spalnice. »Soproge v spolno nezadovoljivih zakonih se počutijo izčrpano in čustveno lačno. Včasih je težava v tem, da ni med partnerjema več nežnosti, zato tudi ne seksa. To je še eden ključnih razlogov za razpad zakonov po njeni pobudi,« pravi Davinova, pri čemer je bolj kot seks sam tu ključna intima v širšem pomenu besede oziroma njeno pomanjkanje.