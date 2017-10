Kdaj mu ne smete slepo zaupati

Ena najpomembnejših sestavin partnerskega razmerja je zaupanje. Če se želite z nekom resnično povezati, brez tega ne gre. A vendar si je zaupanje treba prislužiti in ga zgraditi ter nikoli nikomur ne verjeti slepo. So namreč situacije, v katerih resnično lahko dvomite, da vam nekdo govori resnico. Kdaj dvom ne bo odveč?

Kadar je njegova preteklost mračna

Duh iz preteklosti je vedno prisoten in lahko v sedanjost vnese nemir. Če si z nekom obetate resno intimno zvezo, se najprej pozanimajte o njegovi preteklosti. Kakšne so bile njegove prejšnje zveze, kako se je v njih obnašal in zakaj so se končale. Ljudje se sicer spreminjamo, a vzorci iz nekdanjih razmerjih pojavljajo tudi v novih.

Kadar vam pogosto postreže z drobnimi lažmi

Nobena, še tako majhna laž ni nedolžna. Če želita zgraditi trden odnos, si morata povsem zaupati. Če ste ga večkrat ujeli pri neresnici, to pomeni, da do vas ni iskren. Za drobnimi lažmi se velikokrat skrivajo večje. Laž je laž in te nikoli ne smete spregledati.

Šesti čut vam govori, da nekaj ni v najlepšem redu

Včasih se vam preprosto zdi, da je nekaj narobe. Še sami ne veste, od kod občutek izvira, in če je povezan z vašim izbrancem, notranjega glasu nikar ne preslišite.

Kadar je skrivnosten

Če se vam pogosto zdi skrivnosten in ste opazili, da pred vami kaj skriva, je to znak, da mu ne smete slepo zaupati.

Ko se vam zdi, da se nekatere stvari nikakor ne ujemajo

Kadar je nekdo neiskren, sčasoma to postaja vse očitnejše, saj se stvari preprosto ne ujemajo. Zgodbice se vam zdijo vse bolj nesmiselne in privlečene za lase. Dejstvo je, da se vsakdo, ki ne govori resnice, prej ali slej ujame v svojo past. Če se vam njegova opravičila in pojasnila zdijo nelogična, je to znak, da do vas ni pošten.

Če vas ne podpira

Zaupanje je širok pojem in se nanaša tudi na medsebojno podporo. Potrebujete namreč človeka, ki bo vedno stal ob vas in vas spodbujal ter vam zagotavljal podporo in ponudil ramo za tolažbo, ko jo boste potrebovali. Če vam tega ne zagotavlja, se vprašajte, zakaj bi sploh bili z njim.

Nekatere stvari vam zamolči

Ne gre sicer za laž, temveč za prikrivanje, ki pa ima v odnosu prav takšno težo, čeprav morda on trdi drugače. S tem zgolj skuša potolažiti svojo vest in vas prepričati, da mu lahko povsem zaupate, česar pa ne smete verjeti.