Kdaj mora vsaka ženska reči ne

Vsako razmerje zahteva določeno mero žrtvovanja, odrekanja, strpnosti in kompromisov, kar pa še zdaleč ne pomeni, da morate pristati na čisto vse, kar partner predlaga ali celo zahteva. Sicer boste kmalu postali oseba, ki je še sami ne boste več poznali in ki vam zagotovo ne bo všeč. Poglejte, kdaj morate biti odločni in reči ne. Kajti če se boste ponižali enkrat, boste ponižani vedno.

Kadar predlaga čudne stvari v postelji

Pri spolnosti je treba vedno eksperimentirati ter preizkušati novosti. A le, če so tiste, ki jih predlaga ena ali druga stran, obema v zadovoljstvo. Če menite, da na nekaj niste pripravljeni ali da določene spolne prakse v vas zbujajo nelagodje ter se jim zato ne želite predati, recite gladko ne. Ne glede na razloge vas nihče nima pravice siliti.

Rad bi, da pozabite prijateljice

Spočetka res preživita vsak prosti trenutek skupaj, sčasoma pa želite malce več pozornosti nameniti prijateljicam in te predstaviti tudi njemu. Obstaja verjetnost, da mu vse ne bodo všeč, in to je treba spoštovati. A vašega druženja z njimi vam ne sme zameriti, kaj šele prepovedati.

Izbira vašo garderobo

Prav je, da pove, kaj mu je na vas všeč, in da izrazi tudi, nad čem ni ravno navdušen. A če imate občutek, da bi rad povsem spremenil vašo garderobo, se vprašajte, kaj v resnici želi od vas. Za garderobo bodo zagotovo prišla še ličila, pričeska … Oblačila odslikavajo vašo osebnost, in če mu ta ni všeč, je ne prilagajajte njemu, pač pa se raje čim prej poslovite.

Od vas pričakuje, da boste vzljubili njegov hobi

Nič ni narobe, če vam je kateri od njih všeč in se mu predajata skupaj. Niste pa dolžni svojega prostega časa zapravljati za stvari, ki jih ne marate, njemu pa so neizmerno pri srcu. Raje se večkrat predajajta aktivnosti, ki je po volji obema, ostanek prostega časa pa namenite tistim, ki izpopolnjujejo vas.

Vedno obiskujete le njegovo družino

Lepo je, da se razume s svojo družino, a vztrajanje, da vsak praznik in vse proste konce tedna preživite za mizo z njegovimi sorodniki, ni samo naporno, je tudi nepošteno. Do vas in do vaših bližnjih, ki jih imate radi, a jih zapostavljate. Sklenita torej kompromis in obiskujta sorodnike obeh, saj nihče od njih ni manj vreden od drugega.