Kdaj je obisk zakonskega terapevta dobra ideja

Zakonski svetovalec ali terapevt za pare. Ne glede na to, kako ga imenujete, že misel nanj ni ravno prijetna. A včasih lahko pomaga rešiti razmerje. Kot pravijo strokovnjaki, je terapija za pare dobrodošla v kateri koli fazi odnosa. Tudi tedaj, ko so zadeve videti povsem prijetne in spodbudne. »Velikokrat sem sodeloval s pari, ki so se name obrnili, preden so se težave sploh pojavile ali se razrasle čez vse meje, kar je odlično,« je povedal psihoterapevt Ian Kerner.

Največja prednost terapije za pare je pomoč partnerjema pri iskanju pravega načina komunikacije, pa naj gre za povsem drobne vsakdanje pogovore ali za večje načrte in debate. »Ne glede na to, kakšno je razmerje, terapijo bi morala oba dojemati kot pomoč in ne kot nekaj strašljivega, na kar pomislita šele, ko se zadeve močno zapletejo. Terapevt je tisti, ki nauči govoriti s pravim tonom in poslušati,« pravi Franklin Porter, zakonski svetovalec iz New Yorka. In medtem ko je iskanje pomoči včasih izbirno, je mnogokrat obvezno. Kdaj?

Ob prešuštvu

Zakaj pomaga: Nezvestoba praviloma močno zamaja odnos. Prav terapevt pa lahko vanj znova vnese upanje in zagotovi stabilnost v resnično kaotični situaciji.

Kaj se bosta naučila: Prešuštvo se praviloma ne zgodi čez noč in terapevt pomaga zakoncema videti širšo sliko ter nase prevzeti svoj del odgovornosti. Prav tako jima je v pomoč pri sprejemanju odločitve, ali bosta zvezo skušala zakrpati ali gresta vsak po svoji poti. Svetuje jima, kako ravnati, ne glede na končni izid.

Ko ni seksa

Zakaj pomaga: Čeprav je današnji svet do spolnosti dokaj odprt, še vedno obstaja veliko parov, ki o seksu noče ali ne zna govoriti, zlasti kadar se v njem pojavijo težave. Dober terapevt spodbudi pogovor in tudi z izrazi pomaga paru pri konstruktivni debati o spolnem življenju. Prav tako paru sporoči, da še zdaleč ni edini s tovrstnimi težavami.

Kaj se bosta naučila: Poleg tega, kako govoriti in izražati svoje želje, pričakovanja, potrebe in strahove, povezane s spolnim življenjem, terapevt pomaga tudi z nasveti, kako v spalnici znova oživiti zadeve.

Pri težavah na finančnem področju

Zakaj pomaga: Denarne težave so med najpogostejšimi razlogi za ogenj v strehi. Ljudje imajo na finance različne poglede in prav neusklajenost glede tega velikokrat vodi tudi v ločitve. Če seveda par ne poišče pomoči.

Kaj se bosta naučila: Ne glede na to, ali se prepirata, koliko bo kdo prispeval v skupni preračun ali kako si bosta delila vsakdanje in večje izdatke, terapevt kot zunanji opazovalec vidi korenine težave (vzgoja, osebnost, način življenja) in tako pomaga sestaviti načrt, s katerim se je mogoče dogovoriti glede financ tako, da se nobeden ne počuti pretirano prikrajšanega.

Prihajata iz različnega okolja

Zakaj pomaga: Dandanes so multikulturni zakoni nekaj povsem običajnega. A vendar tisti, ki se zanje odločijo, spoznajo tudi njihovo temnejšo plat. Drugačno okolje, način vzgoje, prioritete, vcepljene v mladosti, in vrednote, lahko pomenijo nepremostljive razlike. Tu je morda še sovražna okolica in splošna negativna družbena klima.

Kaj se bosta naučila: Razmerja so težka že brez medkulturnih razhajanj, kadar se pojavijo še te, so zadeve težje obvladljive. Zlasti če jih podpihuje okolica. Obisk terapevta pomaga reševati konkretne težave, ki so posledica različnega ozadja, poiskati korenine teh, oblikovati kompromisne rešitve in oblikovati strategijo za bitko s sovražno okolico.

Razhajata se

Zakaj pomaga: Namen zakonske terapije ni vedno reševanje razmerja. Včasih je potrebna tudi za kovanje načrtov, kadar se par že odloči, da zaključuje skupno pot, kar je zlasti pomembno, če imata zakonca naraščaj.

Kaj se bosta naučila: Terapevt pomaga olajšati razhod in poiskati najboljše rešitve za obe vpleteni strani. Tako se bosta razšla v miru, z odgovori na vsa vprašanja, ki se vama porajajo in ki bi sicer ostala neodgovorjena. Prav tako lahko pomaga pri določanju skrbništva nad otroki.

Ko se odločata za odločilni korak

Zakaj je dobro: Običajno se pari za pomoč terapevta odločijo šele, ko gre v razmerju kaj narobe. A predvidevanje težav, preden se te ob selitvi v isti dom ali ob poroki sploh pojavijo, prihrani marsikatero neprijetnost. Terapevt v zgodnji fazi razmerja pomaga razviti prava orodja za samostojno reševanje kasnejših težav.

Kaj se bosta naučila : Obisk strokovnjaka pred velikim korakom vama lahko pomaga odkriti prave načine komuniciranja in razumevanja drug drugega. Gre za iskanje pravih rešitev, preden se težave sploh pojavijo, kar se je že velikokrat izkazalo za pametno.