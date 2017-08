Kdaj bi moški rekli, da ste dobri v postelji

Ženske, ki so obsedene s svojimi pomanjkljivostmi, so vse prej kot seksi in privlačne. Foto: Thinkstock

Tracey Cox se že leta ukvarja s proučevanjem odnosov med spoloma in je za Daily Mail razkrila, katere lastnosti premorejo dobre ljubimke. Kakšno žensko si torej moški želijo v postelji? Samozavestno, pripravljeno na avanture in tako, ki dobro ve, česa si želi.

Tem se po mnenju Coxove zagotovo noben junak ne more upreti.

Da pobudo za seks

Moški obožujejo dame, ki imajo rade seks in kdaj tudi same zanj dajo pobudo. Ne čakajte torej vedno, da bo namignil on. Vzemite stvari v svoje roke in ga presenetite.

Ne obsoja

Nikar se na vsak njegov malce bolj nenavaden predlog ne odzovite z začudenjem ali celo s posmehom. Vsak ima svoje fantazije in to, da jih deli z vami, kaže na visoko stopnjo zaupanja. Ni treba njegovih želj vedno izpolniti, nikoli pa se jim ne bi smeli posmehovati in jih obsojati.

Ne boji se reči ne

Tista, ki ugodi vsaki njegovi želji samo zato, da bi mu ustregla, ni v moških očeh prav nič seksi. Iskrenost je vendarle na prvem mestu.

Ima rada pestrost

Ženske, ki so odprte za novosti in rade eksperimentirajo, so več kot zaželene ljubimke. Dolgočasen seks je namreč vse prej kot zadovoljujoč, saj rutina v postelji hitro ubije strast.

Ve, česa si želi

Tista, ki je dobra v postelji, ve, česa si želi, brez zavor izrazi svoje potrebe in ne pričakuje, da bo dragi bral njene misli in poskrbel za njeno ugodje ter udobje. Malce navodil torej v postelji pride prav. Tudi zato, ker moške subtilna navodila dodatno vzburijo in z njimi sebi ter njemu pričarate še večjo zadovoljstvo.

Lepo ravna z njegovim orodjem

Nobena skrivnost ni, da so moški malo obsedeni s svojim organom. Ne skrbi jih samo njegova velikost, temveč tudi splošni videz, zato bodite z njim ljubeznivi: pohvalite ga in razvajajte ter mu pokažite, kako uživate v vajinih seksi igricah.

Ve, da on ni robot

Dejstvo je, da imajo tako moški kot ženske včasih slabe dni, ko jim ni do seksa ali preprosto ne morejo telesa pripraviti do tega, da bi sodelovalo z njimi. Namesto da iz tega delate težave ali ga celo zaničujete, mu pokažite podporo in razumevanje.

Ima rada oralni seks (v smislu dajanja in prejemanja)

Veliko pripadnic nežnejšega spola oralnega seksa ne mara, moški pa ga na drugi strani obožujejo. Ta je po mnenju Coxove daleč najintimnejši spolni akt in prav v tem tiči njegov draž ter posebnost. Tista, ki ga ne zavrača, temveč ob njem uživa, je v moških očeh nedvomno dobra, kaj dobra, odlična ljubimka.

Zagotavlja povratne informacije

Moški so včasih v postelji malo negotovi, zato so povratne informacije še kako dobrodošle. Pa naj bodo podane z besedami ali vzdihljaji oziroma drugimi bolj ali manj očitnimi znaki.

Med seksom je glasna, a ne preglasna

Seks v popolni tišini je vse prej kot prijeten. Spuščanje zvokov med njim je odlična povratna informacija, ki partnerju sporoča, da stvari počne tako, kot je treba. Seveda pa z njimi ne gre pretiravati.

Zadovoljna je s svojim telesom

Nihče ni popoln in vsak ima kakšno telesno napakico, ki bi jo najraje skril. A ženske, ki so obsedene s svojimi pomanjkljivostmi, so vse prej kot seksi in privlačne, saj s tem sporočajo le, da se ne sprejemajo takšnih, kot so, temveč jim primanjkuje samozavesti in zato v seksu ter v življenju na sploh ne morejo uživati.

Ima rada seksi oblačila

Korzeti, seksi modrci, erotično perilo, visoke pete in podobne oprave imajo v postelji čarobno moč. Moškim prebujajo domišljijo in ženska, ki se tega zaveda ter zna izkoristiti to znanje, nedvomno navdušuje.

Ne boji se pokazati, koliko ji je do njega

Poljubi na usta, držanje za roke, sedenje ob njem. Vse to so drobni znaki, ki ljubezen izkazujejo vedno in ne samo tedaj, ko je čas za seksi igrice.

Ne igra orgazma

Ne glede na to, kako se je trudil, niste doživeli orgazma. Nič hudega. Bolje kot ga igrati je povedati, da se pač ni izšlo. Igranje orgazma je včasih sprejemljivo, a vselej nikakor ni dobrodošlo. S tem do njega niste pošteni in tudi sebe oropate možnosti, da bi vendarle skupaj odkrila pot, ki vodi do končnega cilja.