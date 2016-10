Kakšen ljubimec ste?

Poleg tega, da so ameriški staroselci poznali kup skrivnosti, povezanih z naravo, so imeli tudi svoj živalski horoskop, v katerem so se prepoznali. Se prepoznate tudi sami?



21. 3.–19. 4. SOKOL



To je ponosna in izjemno hitra ptica, njenemu pozornemu očesu ne uide noben plen. Ljubi svobodo in neodvisnost, rad se spogleduje, a je v resnici zvesta žival, ki bo vedno poskrbela za najbližje. Sokoli so vročekrvni ljubimci, ki potrebujejo veliko izkušenj, preden se umirijo, predvsem pa potrebujejo nekoga, ki bo ujel njihov ritem, jim pustil dihati in se divje ljubil.



20. 4.–20. 5. BOBER



Bobri delujejo premišljeno in počasno, svojega srca pa nimajo namena poklanjati komur koli, le izbrancem. So precej izbirčni, prednost dajejo ljudem, ki jim lahko dajo varnost, ki so stanovitni in zveste narave, predvsem pa zelo čutni. Bobri so potrpežljivi ljubimci, ki jim partnerjevo zadovoljstvo pomeni prav toliko kot njihovo, zato si za užitek vedno znajo vzeti dovolj časa.



21. 5.–20. 6. JELEN



Jeleni so nemirnega duha, ljubijo svobodo, a hkrati močno želijo pripadati, in so lahko zelo prilagodljiv partner, ki ga še tako velike muhe ne spravijo iz tira. Ravno tako kot erotika je zanje pomembno prijateljstvo med partnerjema, potrebujejo občutek, da imajo ob sebi sorodno dušo. Jeleni so zelo družabni in spogledljivi, včasih celo preveč. Njihovi idealni partnerji so losos, vran in sokol.

21. 6.–21. 7. DETEL

Detel je zelo zaščitniški in ljubeč partner, ki v zameno potrebuje veliko pozornosti, nege in varnosti, da se lahko sprosti in zaupa. Verjame v zvestobo, zato bi zanj težko rekli, da leta od cveta do cveta, tudi če so v iskanju ljubezni. Raje mirno opazuje in se počasi in previdno odloči za akcijo, ko pa enkrat doseže svoj cilj, postane ljubimec brez primere. Med rjuhami se dobro ujame s čutno kačo in privrženim volkom.



22. 7.–21. 8. LOSOS



Ljudje, rojeni v znamenju lososa, izstopajo na vsakem koraku, radi so v središču pozornosti, glavni in edini, a to jim je težko zameriti, saj so nepopisno očarljivi in seksi. Svojega ljubimca nosijo po rokah, v partnerstvu pa imajo radi glavno besedo. Gorje, če so prevarani, saj dolgo sestavljajo nazaj svoj ponos. Vročekrvni sokol in inteligentna sova sta dobra partnerja, pa tudi z vrani se imajo lahko zelo lepo.



22. 8.–21. 9. MEDVED



Medvedje delujejo preprosto, a so v resnici zelo kompleksni značaji, polni muh in imajo veliko potrebo po nadzorovanju stvari. So zahtevni partnerji, s katerimi zagotovo ni nikoli dolgčas, saj razmišljajo hitro in jih odlikuje tudi črni humor. So velikodušni ljubimci, dokler gre vse po njihovih načrtih, sitni pa postanejo, če imajo stvari neurejene. Prava izbira zanje so intuitivne kače, zaščitniški detel ali praktični bobri.



22. 9.–22. 10. VRAN



Vrani so zelo očarljivo, spogledljivo in prijateljsko naravnano znamenje, ki v partnerju ne iščejo samo idealnega ljubimca, ampak tudi prijatelja, oporo in smisel za humor. Okoli njih je vedno gneča, saj so zelo prijetna družba, ki vedno teži k razumevanju, podpori in zabavi. Ne prenesejo konfliktov in storijo vse, da se jim izognejo, idealnega partnerja najdejo v šarmantnih jelenih in igrivih vidrah, sokole pa lahko mirno preskočijo.



23. 10.–22. 11. KAČA



Kače so modra, zadržana in instinktivna bitja, ki se bolj kot na razum zanesejo na občutke, ki jih nikoli ne prevarajo. Potrebujejo čas, da se sprostijo, zaupajo nikoli ne do konca, a vseeno potrebujejo partnerja, na katerega se lahko brezpogojno zanesejo. Pod njihovo hladno kožo se skrivajo najbolj strastni in predani ljubimci, ki jih lahko potešijo privrženi volkovi ali pa samozavestne gosi.



23. 11.–21. 12. SOVA



Sove so izjemno bistre, razgledane in širokega duha ter ne prenesejo omejevanja ali ozkosrčnosti. So idealisti in entuziasti, ki veliko filozofirajo, a to znajo še kako dobro obrniti v svoj prid, imajo veliko in toplo srce, v katerem je dovolj prostora za vse, zato posesivni partnerji res ne pridejo v poštev. Lahkotni ljubimci se najbolje ujamejo s strastnim lososom in svobodoljubnim sokolom.



22. 12.–19. 1. GOSKA



Goske so zelo ambiciozne, več dajo na razum kot na čustva, zato lahko delujejo hladno in preračunljivo, a le dokler se ne zaljubijo. Potem jih zapusti vsa razsodnost in bi se za ljubljenega človeka podale na konec sveta, tako požrtvovalne so. So predani ljubimci, pa naj se ljubijo pet minut ali pet ur, vedno bodo dali vse od sebe. Zadovoljijo jih lahko modre kače, raznežijo zvesti volkovi, detle pa naj preskočijo.



20. 1.–18. 2. VIDRA



Vidre ljubijo svobodo in vztrajno preizkušajo svoje meje, pa tudi meje ljudi, ki jih imajo radi, še posebno partnerja. Ni govora o nezvestobi, ampak o zelo svojeglavih in bistrih ljudeh, ki se zanašajo na razum, s katerim nadzirajo svoja čustva, da ne pokleknejo do konca pred njimi. So večni borci za resnico in pravico, podporo lahko najdejo v modrih sovah, neukrotljivih jelenih in zapeljivih vranih.



19. 2.–20. 3. VOLK



Volkovi so diskretno in umirjeno znamenje, ki potrebuje urejeno intimno življenje in partnerja, na katerega se lahko brezpogojno zanese. Delujejo intuitivno in imajo močan čut za soljudi, še posebno kadar potrebujejo pomoč. So zelo iznajdljivi ljubimci, ki redko zavrnejo priložnost za ljubljenje, zanje nič ni preveč perverzno in so pripravljeni eksperimentirati. Srečo najdejo s strastno kačo, nežnim detlom ali zaščitniško gosko. ¾ Volk vas v postelji ne bo razočaral. Indijanski horoskop