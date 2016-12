Kako ženske prebolevajo razhod

Besede, ki jih ne želi slišati nihče: ni mi več do tebe, rad(a) bi končal(a) zvezo, menim, da si nisva usojena ... Lahko se zgodi kakor koli, lahko ga imenujete tako ali drugače, lahko je še tako upravičen in utemeljen, tisti, ki ga je že doživel, ve, da je razhod še kako neprijetna zadeva.

One večkrat

Res je, da so ženske tiste, ki pogosteje od moških prekinjajo zveze. Kar v 58 odstotkih primerov so namreč pobudnice one. A to ne pomeni, da jih konec razmerja ne prizadene, in po bolj ali manj bolečem ljubezenskem brodolomu si zaželijo spremembe. Čim večja je, tem bolje. Pomembno je, da nekaj starega zamenjajo z novim.

Gre za proces

A resnica je taka: ženske res po razhodu spreminjajo pričeske, zapravljajo denar, se vpisujejo k vadbi in učijo tuje jezike, a konec zveze prebolevajo počasneje od moških. Ne glede na to, kdo je zanj dal pobudo.

Kot zatrjujejo terapevti, potrebujejo v povprečju mesec dni samote za vsako leto razmerja. Šele nato so pripravljene na novo zvezo. Ni torej zunanja sprememba tista, ki prinaša olajšanje, temveč je zanjo potrebno globinsko čiščenje.