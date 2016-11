Kako ženske narediti  bolj dobrovoljne

Pri 72 letih ima štiri majhne otroke (eden je še dojenček), napisal je skoraj pet ducatov knjig, po izkazanem elanu in možganski ostrini pa deluje kot vsaj dve desetletji mlajši človek. Sloveniji je o pomenu spolnosti minuli teden razsvetljeval na delavnici Neprebojni moški.

Hec: še manj kot pred desetletjem je človek prav židano pritegnil zborčku, ki se je iz Saše Lendero norčeval ob štorijah o njeni redni masaži prsi … Zdaj pa se takole znajdeš v sobi s tridesetimi drugimi mandeljci, ki si s širokim nasmeškom na licih družno masirajo testise. Glede na vse, kar smo se prejšnji teden naučili na delavnici Neprebojni moški pod taktirko visokega maga spolne energije Mantaka Chie, je bila Saša Lendero očitno klasični nerazumljeni pionir.

Zbrali smo se v snažni hotelski sobi visoko nad obronki prestolnice. Bilo nas je dobrih trideset. »Z globokim spoštovanjem do vseh učiteljev sem tisočodstotno prepričana, da je Mantak Chia največja živa zakladnica in enciklopedija anatomije, samozdravljenja, spolne energije in regeneracije na celični ravni.« Tako je na svoji spletni strani napisala vedno ljubka in vsebinska Savina Atai, ki je mojstra tudi pripeljala v Slovenijo. »To bi moral znati vsak moški in takšnega moškega potrebuje vsaka ženska!« je še dodala.



Mojster Chia je sam na sebi najboljša reklama za koristnost svojih naukov. Pri 72 letih ima štiri majhne otroke (eden je še dojenček), napisal je skoraj pet ducatov knjig, po izkazanem elanu in možganski ostrini pa deluje kot vsaj dve desetletji mlajši človek.



»Neverjetno, v celotnem obisku Slovenije si ni vzel niti enega prostega dne, da bi recimo skočil na Bled,« ga je zbranim predstavila Savina. »Dan za dnem od jutra do večera tule uči na delavnicah. Take energije še nisem videla. Obljubim vam, da na svetu ni večjega specialista, ki vas lahko nauči obnoviti hormonski sistem!« Dodala je, da se je med vsemi delavnicami daleč najbolj veselila prav te, saj je »odlična priložnost, da se tudi moj moški nauči stvari, ki so pomembne zame«. In res, njen Jorgos je ta dva dneva ves čas sedel na moji desni in si s pretežno namrščenimi košatimi obrvmi skrbno beležil mojstrove modrosti.