Kako zadovoljiti žensko

Da je žensko telo, ko gre za doseganje orgazma, prava uganka, je vsem že dobro znano. Do popolnega užitka lahko svoji izbranki lahko pomagate tudi z nekaj tehnikami, ki nedvomno obljubljajo uspeh.

Masaža kot uvod

Masaža je vselej odličen uvod v seks. Začnite pri njenih nogah in se počasi spuščajte proti stopalom. Ne pozabite na notranje strani stegen, ki veljajo za močne erogene točke, vzburjenje pa bo nedvomno še naraslo, če boste sesali njene prste na nogah. Seveda le, če ji je ta tehnika všeč. Kakor koli, ne hitite, ne uporabljajte le rok, pomagajte si tudi z ustnicami in jezikom.

Z besedo na dan

Ne bojte se je vprašati, kaj ji je med seksom najbolj všeč. Večina žensk ceni skrbnost in pozornost ljubimca, ki se trudi za užitek partnerice. Ta bo ob njenih pravih napotkih nedvomno lažje dosegljiv.

Prava predigra

Brez predigre najbrž ne bo orgazma. Med njo se nikar ne osredotočajte zgolj na zadnjico in dojke. Ne pozabite na ušesa, vrat, ključno kost, že omenjena stegna, stopala in tudi hrbet. V resnici je vse njeno telo dovzetno za seksi dotike. Namenite mu zato dovolj pozornosti.

Brez hitenja

Klitoris je zvezda. A le, če stimulacija tega ni pregroba. Najprej pozornost namenite njegovi okolici, se malo poigrajte z njim in ga nato pustite malo počivati. Nedvomno bo stimulacija prijetnejša, če boste namesto prstov uporabili jezik.

Tehnika osmice

Če jo želite do vrhunca pripeljati z oralnim seksom, si pomagajte s tehniko osmice. Klitorisu se približujte tako, da z jezikom po njenem spolovilu pišete osmice. Tako se bosta izmenjevala intenzivnejši in blažji pritisk, ki ji bosta pomagala pri doseganju orgazma.

Ne zanemarjajte drugih delov telesa

Nikar se ne posvečajte zgolj ščegetavčku, temveč se igrajte tudi s sramnimi ustnicami. Te so zelo občutljive, nežna masaža teh s prsti ali z jezikom pa bo prebudila vsa njena čutila.

Najboljši položaj za stimulacijo G-točke

Najlažje bo šlo s prsti, saj z njimi lažje nadzorujete gibe, dobrodošla pa je tudi poza po pasje, ki zagotavlja pravi kot in globino penetracije.

Poza X za močnejši orgazem

Med misijonarsko pozo naj ona vaše telo objame z nogami, vi pa iztegnite roke ter se med penetracijo rahlo zibajte naprej in nazaj. Vajini telesi bosta tvorili obliko črke X, počasno zibanje pa bo zagotovilo izdatnejšo stimulacijo klitorisa ter s tem močnejši orgazem.

S triki do daljšega seksa

Da bi odnos trajal dlje, se morate naučiti prepoznati, kaj se v vašem telesu dogaja pred samim orgazmom in tedaj zadeve upočasniti ter se tako izogniti prezgodnjemu izlivu.

Poljubi kot pot do užitka

Ženske obožujejo poljube. Če opazite, da jo je zagretost minila, se zatecite k njim. A ne osredotočajte se zgolj na ustnice, temveč poljubljajte tudi njen vrat, čelo, nos, oči.

Nagradite njen pogum

Pripadnice nežnejšega spola so običajno v postelji bolj zadržane od moških. Prav zato večkrat čakajo na njegovo pobudo. Kadar se vendarle opogumi in naredi prvi korak, jo nagradite ter se potrudite, da jo boste res zadovoljili. Povejte ji, da je seksi in da vam je všeč, kadar vas bolj ali manj diskretno zapeljuje. To jo bo navdalo z voljo, da bo pobudo večkrat dala ona in se v postelji povsem sprostila, kar bo nedvomno prineslo veselje za oba.