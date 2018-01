Kako v življenje priklicati ljubezen

Iskanje prave ljubezni se velikokrat zdi zahtevna naloga, a v resnici je tako samo na prvi pogled. Pomembno je le, da ste iskreni do sebe, da se ne pretvarjate, se imate radi in se cenite. Poglejte pet malenkosti, ki vam bodo pomagale v življenje priklicati ljubezen.

Bodite to, kar ste

Najprej morate sprejemati sebe takšno, kot ste, in se imeti radi. Ne iščite nekoga, ob katerem bi se počutili popolni, kajti to so nerealna pričakovanja. Raje iščite nekoga, ob katerem boste vi lahko vi, nekoga, ki vas bo sprejemal z vsemi lepimi in manj lepimi lastnostmi in vas cenil zaradi vas samih.

Ne omejujte se

Nikoli ne veste, kje lahko srečate pravo ljubezen. Bodite odprtega duha, otresite se predsodkov in odprite srce. Morda je pravi za vas nekdo, ki mu zaradi takšnih in drugačnih predsodkov ne bi dali prave možnosti, sebe pa oropali za sladko ljubezen.

Dobro razmislite, kaj bi radi

Razmislite o svojih ciljih, načrtih, sanjah in željah. Le težko boste namreč našli nekoga ob katerem bi lahko bili srečni, če sami ne boste prepričani, kaj si res želite. Ste za družinsko življenje ali avanturist? Ležernež ali karierist? Imate radi mesto ali naravo? Nešteto je podobnih vprašanj in šele, ko boste iskreno odgovorili na vsa, boste lahko našli koga, ki ima podobne interese kot vi. Da se nasprotja privlačijo, dolgoročno žal ne drži.

Poiščite nekaj, kar vas resnično veseli

Kadar se človek predaja dejavnostim, ki ga veselijo, okoli sebe širi pozitivno energijo, zaradi katere je za druge zanimiv in privlačen. Strast do konjičkov, poklica ali življenja na sploh je zelo privlačna, saj z njo vsakdo sporoča, tudi morebitnemu partnerju, da je napolnjen s pozitivno energijo in dobrimi vibracijami.

Ne pričakujte, da se bo ljubezen kar zgodila

Bodite pogumni, pojdite med ljudi, pristopite k nekomu, ki je pritegnil vašo pozornost, začnite pogovor in kdo ve, kaj se bo iz tega razvilo. Ne pričakujte, da se bo ljubezen kar zgodila, temveč energijo usmerite v to, da bi jo našli in spustili v svoje življenje.