Kako v stari zvezi obuditi strasti

Vsako intimno razmerje ima vzpone in padce. Kadar se čustva in strasti nekoliko skrijejo, ne gre vreči puške v koruzo. Ravno nasprotno. Tedaj je pravi trenutek, da ponovno prebudite iskrice. Poglejte pet načinov, kako to lahko storite.

Pogostejše dotikanje

Fizični dotik je pri vzpostavljanju bližine dejavnik, ki lahko znatno pripomore k oživljanju strasti. Na žalost se njegov pomen pogosto zanemarja. Ni treba pretiravati, a držanje za roke, subtilni poljubi in topli objemi ne zgolj tedaj, ko se enemu od vaju seksa, imajo resnično veliko moč pri grajenju uspešnega intimnega odnosa.

Načrtovanje skupnega časa

Romantika ne izgine sama od sebe, res pa je, da si partnerja sčasoma zanjo vzameta vse manj trenutkov. Zaradi poslovnih in družinskih obveznosti kmalu pristane na zadnjem mestu. Da se to ne bi zgodilo (ali če se je že), vsaj nekajkrat mesečno načrtujta skupni obisk kina, gledališča ali koncerta ali pa zgolj kuhajta večerjo doma. Tako bosta skupaj ustvarjala prijetne trenutke, ki vaju bodo vedno znova povezovali.

Romantična potovanja

Nikoli ne podcenjujta moči skupnih potovanj ali dopustovanj. Počitnice v dvoje bodo okrepile odnos in znova zanetile iskrice. Ni treba, da gre za draga eksotična potovanja, pomembno je, da se za nekaj dni umakneta iz vsakdanje rutine in uživata v družbi drug drugega.

Izrekanje komplimentov

Vsak rad sliši pohvale na svoj račun in prav je, da te v zvezi nikoli ne zamrejo. Z njimi drug drugemu kažeta, da se medsebojno cenita, prav tako si sporočata, da se ne jemljeta kot samoumevna. Hkrati vas komplimenti spomnijo, zakaj ste se zaljubili v partnerja, kar se v dolgih zvezah na žalost pogosto pozabi.

Medsebojno učenje

Ne glede na to, koliko let imata in kako dolgo sta v zvezi, se drug od drugega vedno lahko kaj novega naučita in kaj novega spoznata. Pozorno se poslušajta in opazujta, tako si bosta vedno zanimiva, s tem bo zanimiv tudi vajin odnos, ob vselej novih odkritjih in spoznanjih pa se bosta povezala še globlje.