Kako v razmerju doseči, kar si želite

Vsakdo ima svoje potrebe in želje. Eni potrebujejo več pozornosti, drugi več miru, tretji bi pogosteje seksali ... Kar koli si želite, pa lahko v razmerju tudi dobite, zato ne dopustite, da bi ostali brez. Prav zadovoljevanje potreb in uresničevanje želja vas namreč naredi človeka. Poglejte si, kako lahko v vsakem medčloveškem (tudi intimnem) odnosu dosežete vse, kar si želite, in to brez kakršnih koli napetosti.

Ostanite z nogami na tleh

Za začetek bodite realni v svojih zahtevah. Preden jih izrazite, vedno upoštevajte tudi drugo stran in njene zmožnosti ter ostanite v razumnih meja. Vedite, da so kompromisi tudi pri tem ključ in da je včasih zaradi zveze treba malo popustiti ter želje prilagoditi, kar pa ne pomeni, da morate nanje povsem pozabiti.

Bodite iskreni

Pri izpolnjevanju potreb v odnosu je ključna iskrena in odprta komunikacija. Nihče ne zna brati misli sočloveka. Povejte torej, kaj potrebujete, da bi bili srečnejši in zadovoljnejši. Seveda partner ne bo mogel ugoditi vsem vašim potrebam in željam, a če bodo te izražene na primeren način, se bo potrudil, da bi teh bilo čim več. Vedite pa, da enako velja tudi za vas. Le tako se lahko odnos razvija in raste.

Svoje potrebe se naučite zadovoljevati sami

Samozavest je ključna, prav tako vam bosta pri izpolnjevanju potreb pomagali vztrajnost in iznajdljivost. Nepošteno je vso odgovornost za svoje zadovoljstvo pripisati partnerju. Veliko užitkov si lahko zagotovite sami, prav tako si sami lahko izpolnite veliko želja. Samostojnost se bo izrazila v notranjem ravnovesju, to pa je ključno tudi v odnosu z drugimi. Odnosi res bogatijo naše življenje, nikoli pa v njih ne pozabite, da je najpomembnejši tisti, ki ga imate s seboj.