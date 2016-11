Kako ugotoviti, ali vas vara

Od vseh možnih načinov, kako ugotovili, ali je partner nezvest, je samo eden pravi. In to ni skrivno pregledovanje njegovega računalnika ali telefona, temveč neposredno vprašanje. »Namesto da se spremenite v detektiva, ki skrivaj bere njegovo pošto in sporočila, razmislite o tem, da bi se z njim pogovorili,« je za Huffington Post povedala Elisa Dombrowski, zakonska terapevtka iz Kalifornije. »Dajte mu vedeti, da lahko prenesete resnico in da ste se pripravljeni z njo soočiti ter prebroditi težave vse dotlej, dokler je med vama odkritost in poštenost.«

Seveda pa je v takšni situaciji težko najti pravi način, zato terapevtka našteva korake, s katerimi se boste lotili občutljive teme.

Zaupajte instinktu

Če se vam dozdeva, da vas vara, ne ignorirajte opozorilnih znakov in o tem ne molčite. »Nekateri se bojijo soočenja, saj jih je strah, da bo vodilo v razpad zveze,« pravi terapevtka. »Upajo, da se motijo ali da se bodo zadeve same vrnile na pravo mesto, a to se praviloma ne zgodi. Pride pa do pomanjkanja komunikacije, kar vodi v še večjo razdaljo med partnerjema in je prešuštvo še verjetnejše.« V takšnih primerih gre vedno zaupati notranjemu glasu, ki govori, da nekaj ni tako, kot naj bi bilo, ter brez občutka krivde začeti temo.

Brez vohunjenja

Ne dovolite si vohuniti za partnerjem. Zlasti če menite, da vajino razmerje prevaro lahko preživi, se vzdržujte brskanja po telefonu in računalniku. Uprite se tej skušnjavi, sicer boste posegli v zasebnost sočloveka in porušili zaupanje, ki ga bo težko znova vzpostaviti. Čeprav menite, da je on že uničil vaše, boste s tem samo prilili olje na ogenj in bo še težje obnoviti odnos.

Zapomnite si: pravi čas je vse

Ko gre za pogovor o tako občutljivi zadevi, je pravi čas res ključnega pomena. Oba morata biti mirna in imeti na voljo dovolj časa, da bi prišla stvari do dna. Nikoli pogovora ne začenjajta, kadar sta utrujena. Raziskave kažejo, da se možgani odzovejo burneje, kadar jim primanjkuje spanca. Prav tako občutljive teme ne načenjajte zjutraj, ko se vama mudi v službo, ko so v bližini otroci ali kadar vaju čaka veliko opravkov. Počakajte na večer, ko imata oba dovolj časa, ali na konec tedna, ko časovna stiska ni tako velika.

Pogovor začnite s svojimi dvomi in strahovi

To je ključ za dobro nadaljevanje debate. Ne napadite neposredno, temveč razkrijte občutke, ki se vam porajajo. Pojasnite, kako neprijetno se počutite, povejte, od kod strahovi in sumi izvirajo, in ga prosite, naj vam pove svojo plat zgodbe.

Partner bo morda še vedno jezen in bo zavzel obrambni položaj, zlasti če imate prav, a na takšen način boste zmanjšali možnost, da bi se osredotočil zgolj nase in na svojo obrambo, pri tem pa povsem zanemaril vaša čustva.

Razložite, da morate vedeti

Povejte, da ne morete zatreti svojih občutkov in da ste primorani zadevi priti do dna. Le tako boste lahko pomirjeni. Pojasnite, da si zaslužite resnico ne glede na to, kakšna je in kako vas bo prizadela. Na podlagi te pa boste lahko sprejeli najboljšo odločitev zase.

Morda velja razmisliti o zakonski terapiji

Nezvestoba je za razmerje težak udarec, in če se je zgodila, vendar menita, da je v odnosu vredno vztrajati, bosta zadeve lažje uredila s pomočjo strokovnjaka. Četudi vaši dvomi niso bili upravičeni, v vajinem odnosu nekaj ni tako, kot naj bi bilo, sicer se ne bi pojavili. Tudi v tem primeru vama strokovnjak lahko pomaga oživiti razmerje in preprečiti, da bi do prešuštva prišlo kdaj kasneje.