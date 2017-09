Kako tvegan je v resnici analni seks?

Sprva je bil sporen in tabu tema, nato je doživel svoj trenutek, zdaj pa naj bi bil stalni repertoar v domači spalnici. Tako se vsaj zdi na prvi pogled. A resnica o analnem seksu je daleč od tega, trdi raziskovalec in psihoanalitik Paul Joannides.

Ta je leta 2016 skupaj s kolegi izvedel študijo, ki je razkrila, da omenjena oblika spolnosti med širšimi množicami ni ravno priljubljena. V ZDA, kjer je poizvedba potekala, je zgolj 12,2 odstotka žensk povedalo, da so ga izvajale v zadnjih treh mesecih.

Tvegana zabava

Poleg tega, da ni tako priljubljen, kot poskušajo prikazati taki in drugačni mediji, pomeni tudi različna tveganja za zdravje. Nanje opozarja ginekologinja Lauren F. Streicher, direktorica centra za spolno medicino in menopavzo pri univerzi Northwestern: »Mora nam biti jasno, da anus, v nasprotju z vagino, ni ustvarjen za seks. Stene vagine so elastične in oblikovane tako, da vanjo lahko penetrira penis ter da se skozi njo rodi otrok. Tkivo v anusu pa še zdaleč ni tako raztegljivo, zato je veliko večje tveganje, da med penetracijo pride do ranic ali drugih poškodb. To vodi k večjemu tveganju za okužbe s spolno prenosljivimi boleznimi, kot so gonoreja, analna klamidija ter okužba z virusom HIV.«

Po podatkih ameriškega centra za nadzor bolezni in preventivo se ljudje z virusom HIV najpogosteje okužijo prav med analnim seksom.

»Število okuženih z virusom HIV je med heteroseksualnimi moškimi relativno majhno, več kot polovica teh pa ima virus HPV, ki se prav tako v znatni meri prenaša z analnim seksom in lahko vodi v pojav analnih bradavic ter nekaterih oblik raka,« pojasnjuje Streicherjeva.

Pogosto prezrte

Največja težava pri tem je, da se le majhno število posameznikov testira na spolno prenosljive bolezni analno in pri zdravniku ne povedo, da se predajajo tej obliki seksa, zato se nekatere bolezni razvijajo, ne da bi bile diagnosticirane.

Prav tako je študija univerze Northwestern pokazala, da je pri ženskah, ki ga redno prakticirajo, pogosteje prisotna težava s praznjenjem črevesja, nekatere imajo težave tudi z mokrenjem in s fekalno inkontinenco (težave z zadrževanjem blata).

Previdnost je na mestu

Če vseeno prisegate na analni seks, obvezno uporabljajte kondome, svetuje ginekologinja in dodaja, da morate tega vsakič, ko z vaginalnega odnosa preidete na analnega in obratno, obvezno nadomestiti z novim, piše Health.