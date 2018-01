Kako seks vpliva na srečo žensk

Seks in sreča v razmerju sta tesno povezana. Foto: Thinkstock

Katero je vaše merilo za srečo v življenju? Jo sodite po svojem zdravju in tistih, ki so vam blizu, po tem, koliko se steka na vaš transakcijski račun, po razumevanju z ljudmi, ki jih imate radi, ljubezni, ki vaju druži s partnerjem, po medsebojnem spoštovanju ali seksu?

Najbrž se bo večina strinjala, da je zadeva povsem individualna. Vsakdo ima namreč svoj vodnjak sreče. A študija, ki so jo izvedli v ZDA in Kanadi je pokazala, da jo zlasti ženske pogosto povezujejo s spolnostjo oziroma na intimnost s partnerjem. Dobremu seksu pripisujejo zasluge za svoje psihično in fizično zdravje ter za srečo v partnerski zvezi. Skratka: spolno življenje je zanje nedvomno eden od ključnih pogojev za srečo.

Koliko sploh

Seks enkrat na teden je povsem dovolj za vse pozitivne učinke, ki jih telesni ljubezni pripisujejo ženske. Če je je več, sicer ni nič narobe, a vendar na občutke sreče pogostejši spolni odnosi nimajo nikakršnega vpliva.

Tudi zgolj crkljanje

Poleg konkretnega spolnega odnosa ženske veliko pomena pripisujejo tudi drugim načinom izkazovanja bližine ter crkljanja s partnerjem. Vsakodnevni telesni stiki, ki ne vodijo neposredno v seks, imajo na njihovo srečo prav tako velik vpliv kot sam spolni odnos.

Masturbacija za srečo

Tudi redno samozadovoljevanje pri ženskah povečuje občutke sreče, saj tako kot seks v organizmu poviša količino oksitocina, hormona, ki je zaslužen za dobro počutje. Poleg tega je masturbacija pomembna za spolno zdravje žensk in za sproščenost med spolnim odnosom s partnerjem, omogoča lažje doseganje orgazma in pozitivno vpliva na samozavest.

Še za konec: manj gospodinjskih del, več seksa

Tiste, ki živijo s partnerjem, kateremu ni težko poprijeti za gospodinjska dela ter je aktivno vključen v vzgojo otrok, imajo mnogo več volje, časa in moči, da se posvetijo svojemu spolnemu življenju, kar pokaže kot sreča v partnerski zvezi.