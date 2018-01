Kako se na strto srce odziva telo

Konec ljubezenske zveze je boleč in stresen, nanj se telo odziva s spremembami, ki so vse prej kot prijetne. Verjeli ali ne, razhod vpliva na videz, na fizično in mentalno zdravje in na spolno disfunkcijo.

Spremeni se ravnovesje hormonov

Ljubezen osrečuje in tedaj, ko je nekdo v srečni zvezi, je telo preplavljeno z dopaminom in oksitocinom, ki sta poimenovana tudi hormona sreče. Kadar je srce strto, količina obeh drastično pade, narasteta pa ravni kortizola in adrenalina, hormonov stresa. Ta sta kriva za občutke tesnobe in malodušja.

Odpornost oslabi

Veliko stresnih hormonov po razhodu negativno vpliva na odpornost. Kadar je ta oslabljena, smo dovzetnejši za okužbe in bolezni. Zaradi stresa telo proizvaja manj belih krvnih telesc, ki so glavni borci proti okužbam.

Poveča se telesna masa

Življenjske težave in spremembe v ravnovesju hormonov vodijo v slabši spanec in nezdrav življenjski slog. Telo začne hrepeneti po hrani, najpogosteje po mastnih, sladkih in slanih prigrizkih. To v kombinaciji z manj gibanja vodi v debeljenje. Zaradi povečane ravni kortizola prihaja zlasti do kopičenja maščobnih oblog na trebuhu.

Prihaja do seksualne disfunkcije

Povsem običajno je, da pri ljudeh s strtim srcem želja po seksu pade. A tudi tedaj, ko se rane nekoliko zacelijo, je še vedno lahko prisotna manjša odzivnost telesa na spolne dražljaje, kar pri moških vodi v težave z erekcijo. Srčne rane prav tako okrepijo predmenstrualni sindrom in otežujejo zanositev.

Pojavijo se spremembe na koži

Povečanje količine stresnih hormonov v telesu lahko poslabša stanje kože. Pojavijo se rdečica, akne, lahko se celo okrepijo simptomi luskavice ali drugih kožnih bolezni.

Možgani ne delujejo kot sicer

Po bolečem razhodu zaradi poplave čustev in stresnih hormonov v možganih pride do zmede, male sive celice ne delujejo kot običajno, zato je oteženo razmišljanje, oslabljen spomin in ovirana sposobnost koncentracije.

Pojavlja se depresija

Čustva so močna, žalost in osamljenost izraziti. To lahko privede do depresije, saj občutek zapuščenosti vodi do padca samozavesti in prepričanja, da se svet podira in da ni nikogar, ki bi nam stal ob strani.