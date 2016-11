Kako razlika v letih vpliva na verjetnost ločitve

Večja je med partnerjema razlika v letih, večja je verjetnost razpada njune zveze, sta odkrila profesorja Andrew Francis in Hugo Mialon z univerze Atlanta.

Natančne številke

V študijo sta znanstvenika vključila 3000 posameznikov in na osnovi njihovih izkušenj izračunala, kolikšna je verjetnost za razpad zakona ali zveze glede na starostno razliko med soprogo in soprogo. To so rezultati:

najmanjša možnost za razpad je pri parih, kjer razlika v starosti znaša eno leto (3-odstotna);

pri razliki pet let je verjetnost propada zveze 18 odstotkov;

kjer je razlika približno 10 let, je verjetnost 39-odstotna;

v zvezah, kjer je starostna razlika 20 let ali več, je verjetnost ločitve oziroma razpada partnerske zveze kar 95 odstotkov.

Ni pravilo

Seveda gre zgolj za statistiko in ne pravilo. Donald Trump je štel 24 let, ko je na svet prijokala Melania, pa jima dobro kaže. Angelina Jolie je 12 let mlajša od Brada Pitta, kar je glede na raziskavo pomenilo 39-odstotno verjetnost ločitve, ta pa se je, kot vemo, tudi zgodila.