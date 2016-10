Kako preživeti prevaro

Odkritje nezvestobe partnerja je ena najhujših izkušenj v življenju. Zaradi intenzitete čustev in bolečine mnogi menijo, da si po njej nikoli ne bodo opomogli. A v bistvu se pobere vsakdo in takšen pretres lahko preživi celo zakon oziroma partnerska zveza. Da bi bilo prebolevanje hitrejše in kar najmanj boleče, je dobro poznati nekaj resnic.

Močnejši ste, kot menite

Čeprav se vam zdi, da pretresa nikoli ne boste preboleli, smo ljudje trpežnejši, kot se zdi. Fizična in psihična moč največkrat prideta do izraza v težkih situacijah. V njih vsakdo spozna, da njegovo poslanstvo ni žrtvovanje, temveč preživetje, h kateremu nas sili nagon.

Zakon lahko preživi

Zakon lahko preživi prešuštvo, a le če sta se za to pripravljena potruditi oba partnerja.

Maščevanje ni primerno

Ne maščujte se nezvestemu partnerju, saj boste tako samo izgubljali energijo. To boste potrebovali, da boste nad svojim življenjem obdržali nadzor.

Ne skrivajte čustev

Maska, s katero drugim kažete, da vas prevara ni prizadela, vam ne bo pomagala. Pokažite čustva, le tako jih boste predelali, si sčasoma opomogli in šli naprej.

Prevarani ni odgovoren za prevaro

Četudi sta imela v zakonu težave, prevara ni pravi način njihovega reševanja. Ne dovolite se prepričati, da ste za partnerjev skok čez plot krivi vi.

Ne prehitevajte časa

Da bi preboleli prevaro, bo potreben čas. Nekateri ga potrebujejo več, drugi manj, nemogoče pa je pospeševati dogodke. Živite za danes, skrbite zase, jejte in spite dovolj ter poiščite strokovno pomoč, če je treba.

Ne sprejemajte večjih odločitev

Dokler ste vznemirjeni, pozabite nanje. Morda bodo napačne in jih boste kasneje obžalovali.

Ne zaprite se med štiri stene

Ne smilite se sebi. To, kar se vam je zgodilo, res ni prijetno, a tudi po razkritju neljubega dejstva naj se vaš dnevni ritem ne spreminja.

Ne bodite preradodarni s podrobnostmi

Pazljivo izbirajte sogovornike in ne zaupajte svojih stisk vsakomur, ki jih je pripravljen poslušati. Morda se pogovorite o tem z dobrimi prijatelji, mamo ali sestro, soseda pa naj bo iz tega kroga že izvzeta. Morda bi svoje težave zaupali strokovnjaku, ki bi vam znal s primernimi nasveti pomagati.