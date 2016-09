Kako preprečiti ločitev

Ljudje se redko ločijo zaradi ene same stvari, pravzaprav so pogosto pripravljeni marsikaj oprostiti, tudi če gre za nezvestobo ali celo nasilje. Kljub temu pa se morata partnerja strinjati pri temeljnih stvareh.



1. Recite oprosti



Neverjetno je, kaj so si ljudje, ki se ljubijo, pripravljeni odpustiti, tudi ko gre za varanje ali nasilje, sploh če je nasprotna stran pripravljena priznati napako in se opravičiti. Morda je včasih res težko reči oprosti, ker nam dela ego težave, a ne dovolimo si, da iz napak, ki smo jih hote ali nehote storili, zrastejo še večje zamere in bolečine. Recite oprosti, zahvalite se za pozornost, prisluhnite drobnarijam, ki vam jih partner trosi, tudi če vas vedno ne zanimajo, bodite obzirni in pozorni.



2. Razdelite si gospodinjska opravila



Na začetku odnosa nihče ne razmišlja o tem, kdo bo pomival posodo ali brisal prah, a zelo hitro lahko to postane težava številka ena, o kateri se boste prepirali v neskončnost. Po navadi je tako, da tisti partner, ki mu je do urejenosti in čistoče, več pospravlja, vsaj dokler ne omaga. A v partnerstvu ne gre za to, da je eden zateženi oče ali mati in drugi neurejeni otrok, ki igrata pingpong pospravljanja, ampak si razdelite opravila in se držite dogovora, pa prepiranja okoli tega ne bo več.



3. Spoštujte želje drugega



Fantastično je, ko imata s partnerjem toliko skupnih točk in interesov, da lahko skupaj počneta veliko stvari in zraven še uživata, pa naj gre za potovanja, družabne igre ali hobije, vendar položaj ni vedno idealen. Še najmanj je idealen, ko partnerjev hobi izpodrine partnerja in ne ostane dovolj skupnega časa. Naučite se, kako tolerirati partnerjevo dejavnost, in partner naj se nauči, da se zaradi hobija ne zapostavlja ljubljene osebe.

4. Ne bodite ravnodušni

Morda se sliši neverjetno, a dokler se dva konstruktivno prepirata, imata upanje, da ostaneta skupaj, in to veliko večje, kot če jima je vseeno za to, kaj se dogaja v odnosu. Konstruktivno pomeni, da se ne žalita, ne vpijeta, ne razbijata stvari ali drug drugega, se ne kujata. Tega se je običajno treba naučiti, a poskusite, kajti ko ste enkrat ravnodušni do vsega, kar partner počne, pa naj je dobro ali slabo za vas in vajin odnos, je pot nazaj težka.



5. Seks ni na prvem mestu



Seveda je seks v odnosu zelo pomemben, ni pa najpomembnejši, kar se pokaže tudi z leti, ko partnerja gradita odnos še na čem drugem kot na spolni privlačnosti. Pridejo obdobja, ko je seksa malo ali sploh nič, vendar ni treba, da se zavlečejo v neskončnost, predvsem pa zaradi njih ni vredno vedno zganjati panike, ampak se o stvareh pogovorite in se jih skupaj potrudite popraviti. Predvsem pa ne dovolite, da se v vas naberejo zamere, ki vam preprečujejo, da bi bili s partnerjem intimni.