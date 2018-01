Kako prebroditi krizno obdobje razmerja

V vsakem dolgem razmerju so prisotni vzponi in padci. Foto: Thinkstock

»Vsaka zveza je posebna in nikjer ne piše, da se vama ravno v sedmem letu obetajo težki časi. A vendar obstajajo študije, ki dokazujejo, da zadovoljstvo v odnosu z leti upada. Predvsem od trenutka, ko ta postane resen,« je povedal Karl Pillemer, avtor knjige 30 lekcij za ljubezen.

Kadar koli torej slabo obdobje nastopi, je treba ukrepati. In sicer tako, da ga obrneta sebi in vajini zvezi v prid.

Vprašajte se, kje se v resnici skriva vzrok težav

»Razmišljate o tem, da bi zvezo kar končali? Konec koncev je tu sedmo leto, ko naj bi bile zadeve nerešljive. Torej se vprašajte, ali je res za to kriv partner oziroma vajin odnos ali gre le za vašo željo po spremembi. Menite, da je vaše življenje dolgočasno, polno rutine in ste zato nejevoljni? Če gre za to, nikar svojega nezadovoljstva ne iščite v zvezi in partnerju, temveč v sebi. Povsem napačno je pomanjkanje navdušenja na drugih področjih življenja enačiti s slabo zvezo. Vaš partner najbrž nima nič s tem,« opozarja psihologinja Marie Land.

Spomnite se, za kaj ste lahko partnerju hvaležni

»Vprašajte se, kako je pripomogel h kakovosti vašega življenja, kaj ste se od njega naučili in kaj lahko od njega pričakujete. Ko se boste zamislili nad tem in se spomnili, za kaj ste mu lahko hvaležni, mu hvaležnost pokažite. Ne glede na to, za kako neznatna dejanja gre. Če se ne spomnite ničesar, so težave globlje in se morata dokopati do njihovega izvora. Začnite s pogovorom in ne sprejemajte prenagljenih odločitev,« svetuje Gary Brown, zakonski in družinski terapevt.

Vedite, da faza medenih mesecev ni večna

»Vsako razmerje je na začetku strastno in polno razburljivosti, ko pa se zadeve umirijo ter zaljubljenost izgine, se mnogim zdi, da ni več vredno vztrajati. A iskati nekoga, ob katerem bodo vedno prisotni metuljčki v želodcu, je nesmiselno dejanje. Treba je sprejeti realnost: faza medenih tednov ni večna,« pravi Iris Krasnow, avtorica priročnikov za zakonsko življenje.

Pokažite zanimanje za partnerjeve hobije

»Pridružite se mu pri katerem od njih ne glede na to, da vas pretirano ne zanima. Vsaj včasih mu pokažite, da ste pripravljeni malce pokukati v njegov svet ter razširiti obzorja. Skupne izkušnje so vedno dobrodošle, in če bo on ravnal enako, bosta zmogla prebroditi malce bolj burno obdobje,« svetuje Karl Pillemer.

Pozabite na pojem idealna zveza

»Najboljši zakoni nikoli niso popolni. V njih so vselej prisotni vzponi in padci, prinašajo številne izzive in težave. Zato tedaj, ko se pojavijo, ne mečite puške v koruzo, temveč se z njimi spopadajte in jih premagujte. Tako bosta oblikovala trdno zvezo dveh zrelih oseb, ki se zavedata, da življenje ni pravljica. Realna pričakovanja so tista, ki omogočajo trdne zakone,« pravi Gary Brown.

Nikoli ne pozabita na pogovore in dotike

»Če se ne pogovarjata, se tudi dotikata ne. In če se ne dotikata, imata težavo. Seks je zabaven in lahko ublaži napetost v zakonu, a vendar so pomembni tudi vsakodnevni naključni dotiki, ki ne vodijo vanj. Prav ti so tisti, ki brez besed ali skupaj z besedami vedno znova sporočajo, da sta si še vedno naklonjena,« dodaja Iris Krasnow.

Skupaj postanita prostovoljca

»Srečni pari, s katerimi sem govoril, so našli čarobno zdravilo, s katerim ohranjajo uspešen odnos: skupaj so se pridružili kateri od prostovoljnih organizaciji. Poiščita zato tako aktivnost in pomagajta drugim. Vseeno je, kaj bosta izbrala, skupni trud, da bi svet bil boljši, je tisti, ki šteje,« še svetuje Karl Pillemer.