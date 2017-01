Kako pogosto seksajo srečni pari

Če tudi sami menite, da so pari, v katerih partnerja drug z drugega ne morata umakniti rok, srečnejši od vas in vašega dragega, ki med rjuhe ne skočita ravno vsak dan, ste kaj lahko v veliki zmoti. Najnovejša raziskava namreč razkriva, kako pogosto se je treba ljubiti za zdravo zvezo ali zakon.

Takole se je izkazalo

Na vzorcu, ki je zaobjel več kot 30.000 sodelujočih, je v zadnjih 40 letih potekala obsežna študija, katere dognanja povzema ameriška publikacija Social Psychological and Personality Science.

Tema je bila intimnost med parterjema oziroma to, kako je količina spolnosti povezana z njihovo srečo, zadovoljstvom in s kakovostjo zveze nasploh. Izsledki bodo nedvomno razveselili mnoge.

Kot se je namreč izkazalo, so pari, ki se ljubijo enkrat tedensko, veliko srečnejši in zadovoljnejši od onih, ki to počno pogosteje, in od tistih, ki med rjuhe skočijo dvakrat mesečno ali še redkeje.

Seks pomembnejši od denarja

Zadovoljstvo v zvezi so strokovnjaki primerjali tudi z bogastvom, natančneje s finančnimi prilivi. Več denarja je res pozitivno vplivalo na razpoloženje in srečo, a vendar v manjši meri kot reden, tedenski seks.