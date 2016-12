Kako odkriti, ali ste v zvezi z nasilnežem

Nasilneža ni lahko prepoznati, zlasti ne na samem začetku zveze. A vedno obstaja obnašanje, ki ga izdaja. Če sumite, da ste v zvezi s takšnim, ne odlašajte. Dlje boste z njim, težje boste odšli, čeprav drži, da ni nikoli prepozno. Poglejte si jasne znake, ki govorijo, da bi morali ukrepati.

On je popoln

Pogosto nasilneži skrbno oblikujejo podobo, s katero se predstavljajo javnosti. Obsedeni so s svojim videzom in obnašanjem ter težijo k brezhibnosti. Prav tako pa popolnost pričakujejo od drugih, tudi od svoje izbranke.

Za vse krivi druge

Za vse, kar jim ne gre tako, kot so si zamislili, krivijo druge (starše, sodelavce, bivša dekleta, nadrejene). Če se pogosto pritožuje nad njimi, pomeni, da bo za vse težave, ki se bodo pojavile med vama, ali nevšečnosti, ki se vama bodo zgodile, krivil vas.

Superiornost

Nasilneži imajo o sebi popolno sliko. Oni so v svojih očeh najboljši, najpametnejši, najsposobnejši, vsi drugi pa so manj vredni od njih. Sprva boste to ob njem zaznali le v odnosu do drugih, kaj kmalu pa bo začel poniževati tudi vas.

Vsi so podvrženi njegovi kritiki

On opazi vse okoli sebe in na vse gleda negativno. Voznik pred njim je nesposoben, ker vozi počasneje, natakar neumen, ker mu ni prinesel kruha, sodelavka ni dorasla nalogam, ker ni pravočasno končala poročila. Vsaka najmanjša napaka je zanj predmet obsojanja in kritike. Kmalu, ko vas bo osvojil, boste pod njegovim budnim kritičnim očesom tudi vi.

Ljubosumen je

Malce ljubosumja je dobrodošlo v vsaki zvezi. Z njim partnerja kažeta, da sta si mar. A ljubosumje, ki preraste vse meje in se spremeni v posesivnost ter nadzor, ne pomeni nič dobrega. Je jezen, kadar z drugimi preživljate čas? Vas obtožuje, da ste nezvesti? Brez razloga zavrača vaše prijatelje in vas stalno preverja? Zahteva, da mu natančno poročate, s kom in kako ste preživeli dan? Pravi, da je ljubosumen, ker vas ljubi? Vse to so znaki posesivnosti, pasivne agresije in nasilnega obnašanja.

Mudi se mu

Moški, ki so podvrženi nasilju, pogosto ustvarjajo pritisk na partnerico in želijo z njo čim prej začeti zvezo, zaživeti skupaj in se poročiti. Vi bi šli počasneje, on pa v vas vzbuja občutek krivde, češ da ga ne ljubite dovolj, in vas skuša prepričati, da bi z nadaljnjimi koraki v zvezi pohiteli tudi sami. Če čutite, da to ni v skladu z vašimi pričakovanji, se mu nikar ne uklonite.

Skuša vas osamiti

Nasilni moški želi vzpostaviti razmerje, v katerem bi imel vse pod nadzorom. Ker vas lahko nadzoruje samo, kadar ste z njim, vas bo skušal čim hitreje ločiti od prijateljev, družine in ljudi, s katerimi se sicer družite in jih imate radi. Na koncu ne boste imeli nikogar razen njega in tako boste težje končali zvezo.

Bojite se ga

Če opazite, da se ga bojite in da zaradi strahu pred kritiko ali izbruhi jeze svoje obnašanje prilagajate njegovim zahtevam in se mu povsem podrejate, je to najboljši znak, da morate čim prej iz zveze.

Razmislite, kaj je dobro razmerje. V njem bi morali biti srečni, izpolnjeni, veseli. Partnerja bi morala drug drugega spodbujati in kljub partnerski zvezi ostati zvesta sama sebi. Če imate občutek, da zanj niste dovolj dobri, če vas vedno kritizira, vam vzbuja občutek krivde, če ne smete početi tistega, kar si želite, vajin odnos nedvomno ni takšen, v katerem bi bilo vredno vztrajati.